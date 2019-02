CDU: Achim Schober

sol

Ob sich der Aufwand für das neue doppische Haushaltssystem lohnt, das wird sich für den CDU-Fraktionsvorsitzenden Achim Schober erst noch zeigen. Auf jeden Fall beantragte die CDU eine Klausursitzung, um mit den Tücken des neuen Haushaltsrechts besser zurechtzukommen. Schober lobte, dass der Etat erneut ohne neue Schulden auskommt, dass die Liquidität trotz Investitionen in Höhe von 7,2 Millionen Euro gesichert bleibe und weitere Schulden getilgt werden können. Mit Blick auf die Finanzplanung bekomme er allerdings Bauchweh, bekannte er. Angesichts der Zukunftsprojekte mache sich die Stadt deutlich stärker als bisher von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig, da es kaum noch Einnahmen aus Grundstücksverkäufen gebe. Neue Kredite werden notwendig, die Liquidität sinke ab 2020 auf den Mindestbestand. Die Personalkosten steigen bereits in diesem Jahr auf mehr als zehn Millionen Euro. Er begrüße es, dass ein Investitionsplan für die Schulen aufgestellt wurde und eine erste Planungsrate für die Erweiterung der Grundschule in Besigheim im Haushalt steht.