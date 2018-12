Besigheim Bunter Abend für verdiente Bürger

Besigheim / Susanne Yvette Walter

Diesmal hatte Käthe Kächele das Sagen beim Bunten Abend der Stadt Besigheim am Samstag in der Stadthalle Alte Kelter. Die Stadthalle ist voll bis zum letzten Platz, nicht nur weil die Kabarettistin in Mundart ein Renner ist, sondern auch weil viele im Publikum geehrt werden für ihr Engagement für das Gemeinwohl.

Die Kächeles gehören zu den erfolgreichsten schwäbischen Mundarten-Duos. Ein Schlagabtausch der beiden treibt den Zuschauern in der Regel vor Lachen die Tränen in die Augen. Doch auch im Alleingang hat Käthe Kächele keine Mühe ihr Publikum aus dem Häuschen zu bringen. Die umwerfende Situationskomik, die kriegt sie auch alleine hin. Ute Landenberger alias Käthe Kächele und ihr Compagnon Michael Willkommen spielen schon seit mehr als zwei Jahrzehnte zusammen und können doch auch immer noch ohne einander, wenn wie jetzt, Michael Willkommen krank geworden ist.

Die Chorgemeinschaft Besigheim mit dem Chor „Mittendrin“ übernimmt die musikalische Gestaltung des Abends. Gerd Motzkus moderiert durch den Abend und interviewt auch Bürgermeister Steffen Bühler.

Sich verdient machen

Die Hauptpersonen an diesem Abend sind jedoch weder der Besigheimer Schultes noch die beliebte Schwabenkomikerin. Im Zentrum stehen die Gewinner des Blumenschmuckwettbewerbs und andere verdiente Bürger. „Es werden Bürger geehrt, die sich um unsere Stadt verdient gemacht haben durch herausragendes Engagement im sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Bereich“, heißt es in der Laudatio.

Unter den Sportlern, die Bühler beim Bunten Abend zu sich bittet, gehört zum Beispiel Yau Fook Chan, der Anfang 2010 eine Thai-Chi-Gruppe gegründet hatte und seitdem unentgeltlich wöchentlich diese chinesische Volkssportart mit ihrer gesundheitsfördernden Wirkung unterrichtet. Weiter wurde Hans-Peter Hirschle ausgezeichnet, der seit 1980 Mitglied im Angelsportverein Besigheim ist und sich dort als Gewässerwart engagiert. Sigfried Liebl, seit 30 Jahren Chorleiter für Erwachsenenchöre wurde geehrt.

Regina Schüle kam aufs Podium. Sie hat die Kinder- und Jugendchöre in Besigheim geprägt wie niemand anders und hatte sämtliche Aufgaben übernommen, die hier vonnöten sind, wie Schminken, Soufflieren, Kostüme schneidern. „Ein Allroundtalent“, lobt Bürgermeister Steffen Bühler. Die Sportlerin Hannah Weigel vom EK Besigheim Handball ist derzeit in der zweithöchsten Spielklasse bei der Handballregion Bottwartal in der Landesliga aktiv. Seit 2018 gehört sie zur Auswahl des Handballverbands Württemberg.

Ausgezeichnete Sportler

Ausgezeichnet wurde auch die männliche E-Jugend des EK Handball Besigheim mit den Trainern Andreas, Felix und Franziska Schneider. Die Mannschaft wurde zum dritten Mal nacheinander Staffelmeister der Bezirksliga. Die männliche D1-Jugend, ebenfalls vom EK Besigheim Handball, wurde Staffelmeister in der Kreisliga 2. Die männliche B-Jugend unter Trainer Bernhard Herbst wurde Meister in der Bezirksklasse.

Frank Tränkle von der Maximilian-Lutz-Realschule erreichte Platz eins beim Baden Württembergischen Top 16 Ranglistenturnier im Tischtennis und einen ersten Platz bei den Baden-Württembergischen Einzelmeisterschaften der Jungen U13-Doppel im Tischtennis. Luca Battista von derselben Schule spielt bereits die vierte Saison bei der Juniorenmannschaft des VfB Stuttgart. Lena Remmele aus Ottmarsheim belegte einen dritten Platz in Kata mit der Mannschaft bei den Deutschen Meisterschaften. Lilly Meyer ihre Vereinskameradin belegte den zweiten Platz in Kumite bei den Süddeutschen Meisterschaften. Marvin Koch wurde dritter bei denselben Verein.

Billy Utelac von der Sportvereinigung Besigheim erreichte einen ersten Platz bei den Württembergischen Mehrkampfmeisterschaften für Senioren. Annika Kienle vom VfL Gemmrigheim belegte den vierten Platz bei den Weltmeisterschaften im Ultimate Frisbee. Luis Bungert vom Schachverein Besigheim wurde U18-Meister im Kreis Ludwigsburg. Antonio Florio, ebenfalls Schachspieler erreichte beim sogenannten Dänencup einen ersten Platz. Die Mannschaft der Schachjugend war ebenfalls erfolgreich. Sie schaffte den Aufstieg in die Bezirksjugendliga.