Mundelsheim Bürgermeisteramt: Fünf Namen auf dem Wahlzettel

Mundelsheim / Michael Soltys

Schon 36 Mal hat Ulrich Raisch als Bürgermeister im Landkreis kandidiert. In Mundelsheim versucht es der 58 Jahre alte Musikpädagoge aus Stuttgart an diesem Sonntag, 14. Oktober, zum 37. Mal. Raisch geht es bei seinen Kandidaturen vor allem darum, die Idee seines Musikkindergartens populär zu machen. Dafür warb er auch bei der Kandidatenvorstellung Ende September in der Käsberghalle von Mundelsheim.

Raischs Name steht auf dem Wahlzettel neben denen von vier Männern, die es ernst meinen mit ihrer Kandidatur und auf dem Bürgermeister-Sessel im Mundelsheimer Rathaus Platz nehmen wollen: Es sind: Dirk Breisig aus Mundelsheim, Lucas Barg aus Hessigheim, Boris Seitz, Mundelsheim, und Bernhard Wein aus Bomlitz in Niedersachsen. Sie alle wollen Nachfolger von Holger Haist werden, der nach 16 Jahren im Amt nicht mehr kandidiert.

Zwei Mundelsheimer

Mit Dirk Breisig tritt ein Unternehmer zur Wahl an, der in Mundelsheim bestens bekannt und vernetzt ist. Er lebt seit 2001 im Ort. Die Liste seiner Mitgliedschaften in Mundelsheimer Vereinen ist lang, seit neun Jahren gehört er dem Gemeinderat an. Entsprechend genau sei seine Kenntnis der Probleme im Ort, machte der Unternehmensberater bei der Kandidatenvorstellung Ende September deutlich. Seit April hat der studierte Betriebswirtschaftler an der Pädagogischen Hochschule ein Studium aufgenommen für das Lehramt an der Grundschule.

Der Hessigheimer Lucas Barg ist erst 28 Jahre alt und sieht sich dennoch gerüstet für die Leitung des Rathauses. Der verheiratete Vater von drei Kindern und aktiver Feuerwehrmann arbeitet nach zwei Ausbildungen in Wirtschafts- und Verwaltungslehre und als Logistikmanager im Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Marbach und sieht sich mit dem Verwaltungshandeln vertraut. Er kenne die Stellschrauben, „welche es zu justieren gilt, wenn wir ordentliche und bürgerfreundliche Ergebnisse erzielen wollen“, wirbt er auf seiner Webseite.

Neue Herausforderung

Als Mundelsheimer „Eigengewächs“ möchte der 36 Jahre alte Boris Seitz Stimmen für sich gewinnen. Der Diplom-Verwaltungswirt (FH) arbeitet bei der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg und hat dort bereits verschiedene Abteilungen und Posten durchlaufen, die Verwaltungsabläufe beherrsche er jedenfalls bestens. Jetzt sehe er die Zeit gekommen, sich einer neuen Herausforderung zu stellen, macht er auf seiner Webseite deutlich. Seitz betont seine Verbundenheit mit dem Ort, in dem er geboren wurde und mit seiner Frau und seiner Tochter wohnt.

Einen weiten Weg hat Bernhard Wein hinter sich, um in Mundelsheim zu kandidieren. Er kommt aus Bomlitz in Niedersachsen, wo er als Lehrer für Biologie, Politik und Wirtschaft an einer weiterführenden Schule tätig ist. Der studierte Forstmann, Jurist und Politikwissenschaftler, ein Oberstleutnant der Reserve, arbeitet zudem bei der Gemeindeverwaltung als Forstbeamter und ist Naturschutzbeauftragter. Mit seiner Frau und dreien seiner sechs Kinder – die anderen drei sind bereits erwachsen – würde der 55-Jährige wieder zurückkehren in die Region, aus der er stammt.

Info Die Bürgermeisterwahl findet am Sonntag, 14. Oktober, statt. Gewählt ist, wer die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen bekommt. Schafft es keiner der Kandidaten, findet am Sonntag, 28. Oktober, eine Stichwahl statt.