Veranstaltungen Bücherei legt neues Programm vor

Besigheim / bz

Das neue Veranstaltungsprogramm der Stadtbücherei Besigheim liegt vor. Zu Beginn gibt es eine Informations- und Beratungsveranstaltung zum Thema „Erste Schritte zurück in den Beruf“ mit der Agentur für Arbeit. Sie findet am Mittwoch, 26. September, 10 Uhr, statt, teilt die Bücherei mit.

Für Jugendliche ab zehn Jahren veranstaltet die Stadtbücherei am Freitag, 28. September, 19 Uhr, ein FIFA-Playstation-Turnier. Der Eintritt beträgt einen Euro. Am Montag, 1. Oktober, 16 Uhr, gibt es für Kinder ab fünf Jahren eine Vorlese- und Bastelveranstaltung rund um das Bilderbuch „Die Olchis und das Piratenschiff“. Eintritt ein Euro.

Ab Dienstag, 2. Oktober, bietet die Bücherei wieder einen Eltern-Kind-Kurs zum Thema „Lese-Zwerge-Babys lieben Bücher“ an. In Zusammenarbeit mit der Familienbildung gibt es dabei an sechs aufeinanderfolgenden Dienstagen zwischen zehn und elf Uhr ein Programm aus Bilderbüchern, Liedern, Reimen und Krabbelspielen für Kinder von ein bis zweieinhalb Jahren. Leitung: Erzieherin Marion Wirth. Der Kurs kostet 65 Euro, ab acht Teilnehmern 49 Euro. Anmeldungen sind in der Stadtbücherei und bei der Familienbildung möglich.

Besonderer Gast

Ein besonderes Highlight hat die Stadtbücherei zum „Frederick-Tag“, dem landesweiten Literatur-Lese-Fest am Montag, 15. Oktober, um 16 Uhr organisiert. Der Erfinder der Lieselotte-Bilderbücher Alexander Steffensmeier kommt in die Stadtbücherei, liest und zeichnet Kindern ab vier Jahren etwas vor und berichtet, wie so ein Bilderbuch überhaupt entsteht. Eintritt vier Euro.

Zu Halloween veranstaltet die Stadtbücherei am Montag, 5. November, 16 Uhr, einen Hexenzauber mit der „Zauberhexe Nudeltraud“. Und Weihnachten feiert die Stadtbücherei am Montag, 10. Dezember, 16 Uhr, mit einem Figuren-Theaterstück mit Pettersson und einem „Fest für Kater Findus“. Eintritt je vier Euro. Geeignet für Kinder ab vier Jahren.

Die 17-jährige Buch-Autorin Sarah Baumgärtner aus Löchgau hat ihr drittes Jugendbuch veröffentlicht und präsentiert dieses am Montag, 26. November, 15 Uhr, in der Stadtbücherei Besigheim für Kinder ab zehn Jahre. Der Eintritt ist frei.

Info Alle Veranstaltungen finden in den Räumen der Stadtbücherei Besigheim statt. Das vollständige Programm ist erhältlich in der Stadtbücherei, auf deren Homepage und unter Telefon (07143) 3.22 58.