Bericht Bücherei ist nach wie vor gefragt

Gemmrigheim / bz

Die Bücherei in Gemmrigheim ist gefragt und erhält viel Unterstützung durch die Kommune. Auch Leser von außer­halb nutzen die Einrichtung. Auf 17 450 Medien können die Nutzer der Bücherei zugreifen, erklärte Leiterin Henriette Gotzmann in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Es gab 58 000 Entleihungen, stellte Gotzmann in ihrem Jahresbericht fest, was seit der Einführung der „Onleihe“ einen leichten Rückgang bedeutet. Vor wenigen Jahren waren noch 61 000 Bücher und andere Medien entliehen worden. 121 Neuanmeldungen gab es seitens der Bürger, 859 aktive Leser zählt Gotzmann derzeit in der Bücherei. Davon seien 148 Kinder und auch 89 Leser über 60 Jahre, erläuterte die Leiterin.

Im Verlauf des Jahres 2017 wurden 25 Veranstaltungen durchgeführt, vor allem für Kinder. Dazu zählen Autorenlesungen, Kindertheater, Workshops, Basteln und Büchereiführungen für die Grundschulklassen. Es wird eine Leseförderung angeboten, auch das beliebte „Antolin“ steht hier hoch im Kurs. Dieser Teil sei ihr wichtig, machte Gotzmann deutlich, die über einen Jahresetat von 24 000 Euro verfügt, für Neuanschaffungen.

„Die Bücherei berücksichtigt Lehrpläne und Leserwünsche und versucht möglichst aktuell zu sein”, sagte Gotzmann weiter. Bücher machen dabei 80 Prozent des Bestands aus, AV-Medien wie CDs und DVDs rund 17 Prozent. Zeitschriften haben insgesamt den höchsten Nutzungsgrad, gefolgt von Kinderbüchern und Hörbüchern.

Die Besucher, die zum Teil auch von außerhalb sind, kämen nicht nur zum Ausleihen, oft wollten sie Information und Beratung. Die Bücherei sei Treffpunkt und deshalb wichtig im sozialen Leben von Gemmrigheim.

Die Bücherei beteiligt sich auch am Ferienprogramm und organisiert die Leseferienaktion. Sie nahm am „Tag der Bibliotheken“ teil und am alle zwei Jahre stattfindenden Fleckenfest. Es gab eine Buchausstellung, zudem konnten Schüler hier auch ein Praktikum absolvieren.

Zusätzlich zu den 24 000 Euro für Neuanschaffungen stehen 8000 Euro im Jahr für Veranstaltungen zur Verfügung. Und es wird vieles neu angeschafft, während veraltete und zerlesene Bücher aus dem Bestand genommen werden. Unterstützt werde die Bücherei auch von Bürgern und Unternehmen, erklärte Gotzmann auf der Sitzung.

Insgesamt werde die Dienstleistung ihrer Bücherei gut nachgefragt und die Veranstaltungen von Kindern gut besucht, stellte Gotzmann abschließend fest. Die Medienkonsumgewohnheiten und der Lebensstil haben sich aber verändert, sagte die Leiterin. Der digitale Wandel setze sich spürbar fort.