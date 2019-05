Seit der Eröffnung im November 2016 hat sich das kleine Cafe-Bricklebrit einen Ruf erobert. Bei Künstlern weit über die Region hinaus ist die kleine Bühne als Veranstaltungsort beliebt und nicht selten sind die Veranstaltungen im Obergeschoss der Walheimer Kelter ausverkauft. Jetzt sehen sich die beiden Betreiber Tünde Zizic und Jürgen Kunz, die das Kulturprojekt privat und ohne öffentliche Unterstützung betreiben, in ihrer Existenz bedroht. Die Gemeinde hat ihnen vor wenigen Tagen die Benutzung des Obergeschosses untersagt mit der Begründung, es mangele am Brandschutz.

Die Entscheidung kam für die beiden Betreiber völlig überraschend, machen sie auf ihrer Facebook-Seite deutlich. Der Bescheid sei ihnen ohne Vorwarnung auf dem Rathaus in die Hand gedrückt worden. Sie fürchten beträchtliche Einnahmeeinbußen. Die Anordnung der Gemeinde gelte „mit sofortiger Wirkung“, geht aus dem von Hauptamtsleiterin Isabell Zimpel verfassten Schreiben hervor. Fluchtwege, Notausgänge, Notausstiege und Treppen seien ständig freizuhalten.

Dabei hatten sich Kunz und Zizic auf der sicheren Seite gesehen. Bevor sie den Betrieb im Bricklebrit aufgenommen hatten, sei der Brandschutz vom Landratsamt als ausreichend angesehen worden. Doch eine erneute Begehung Ende März brachte jetzt ein anderes Ergebnis, wie Bürgermeisterin Tatjana Scheerle auf Nachfrage der BZ deutlich machte. Scheerle, die erst seit Mitte vergangenen Jahres Bürgermeisterin in Walheim ist, sieht darin ein Versäumnis der Gemeinde. Die damalige Baugenehmigung sei nicht ordnungsgemäß umgesetzt“ worden, sagte sie. Mehrere Nebenbestimmungen seien nicht eingehalten worden, das betreffe beispielsweise eine Treppe und die Notstromversorgung. „Es gab nicht einmal eine Baufreigabe“, sagte sie.

Letzteres bestätigte auf BZ-Nachfrage ein Sprecher des Landratsamtes, die Auflagen der Baugenehmigung seien unverändert geblieben. Ein zweiter Rettungsweg sei damals genehmigt worden. Aber es gebe weitere Defizite. Eine Ausgangstüre müsse so umgebaut werden, dass sie jederzeit von innen geöffnet werden kann, es fehle eine Rettungswegbeschilderung und Notlicht für die Beleuchtung der Rettungswege. Auch die Treppe soll Mängel aufweisen. „Das hätte damals gleich umgesetzt werden müssen“, sagte Scheerle.

Bis zum 30. Juni hatte das Landratsamt der Gemeinde Zeit gegeben, die Missstände zu beheben, von einer Nutzungsuntersagung war keine Rede. Doch Scheerle und ihr Gemeinderat wollten nicht so lange warten. Als Bauherr und Vermieter könne die Gemeinde im Falle eines Feuers haftbar gemacht werden, so ihre Begründung. „Brandschutz ist nicht verhandelbar.“

Doch wie geht es jetzt weiter? Die Bürgermeisterin jedenfalls sieht das Tischtuch nicht zerschnitten. In der Wagenhalle der Kelter könnten weitere Veranstaltungen des Bricklebrit stattfinden. „Wir werden eine Lösung finden“, versicherte Scheerle. Mit einem Statiker und einem Treppenbauer werden bereits Gespräche geführt. In dem Schreiben an Betreiber Jürgen Kunz hatte Hauptamtsleiterin Zimpel angefragt, inwiefern er sich an den Kosten für den Brandschutz beteiligen könnte. Dies sei lediglich eine Anregung aus dem Gemeinderat gewesen, relativierte Scheerle dieses Vorgehen. „Das heißt nicht, dass wir nichts machen, wenn die Betreiber nicht mitmachen.“

Info Der regelmäßig veranstaltete Bricklebrit-Vinylabend wird an diesem Freitag (20 Uhr) erstmals in die Wagenhalle verlegt. Das notwendige technische Equipment wurde von den Betreibern inzwischen im Untergeschoss installiert.