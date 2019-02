BMU: Helmut Fischer

sol

Der Klimaschutz steht für Helmut Fischer, Fraktionschef des BMU, auch in der Kommunalpolitik an oberster Stelle. Er forderte deshalb, die klimaschutzrelevante Sanierung einer städtischen Immobilie jährlich auf die Agenda der Stadt zu setzen. Fischer begrüßte es, dass sich die Bürger mit kritischen Anmerkungen zum südlichen Enzpark zu Wort gemeldet haben und mahnte eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit in dieser Sache an. Er fürchtet, dass die Kosten für die Umgestaltung der Enzaue aus dem Ruder laufen. Im nördlichen Teil hält er eine weitere Radwegbrücke für kontraproduktiv. Dagegen beantragte er im Namen der Fraktion, dass Planungen für eine Radwegbrücke in Angriff genommen werden, die vom Burgacker aus über die Enz in Richtung Himmelsleiter führt. Ein zweiter BMU-Antrag betrifft den Bau einer Aufzugsanlage vom Kies zur Schlossgasse. Ein barrierefreier Zugang zur Altstadt sei überfällig. Der BMU-Fraktionschef forderte Überlegungen für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und sprach sich für eine einkommensabhägige Staffelung der Gebühren für die Kitas aus.