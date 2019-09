Die Kinderzahlen steigen in Gemmrigheim seit der Bebauung des alten Papierfabrik-Geländes und die Gemeinde muss dringend handeln. Weil der Betreuungsanspruch gesetzlich verankert ist, muss die Kommune Räume und Personalstellen schaffen wie demnächst an der Kita Neusatz, an der eine neue Ü3-Gruppe entsteht. Auch im Neubaugebiet Neckarlust, dem Gelände der alten Papierfabrik, soll für 2,5 Millionen Euro eine Kita entstehen, die die Gemeinde hier dringend braucht. Drei Gruppenräume für je 20 Kinder, dazu einen Krippenraum für zehn Kinder sowie einen Mehrzweckraum, der Reserven bietet, werden vom dortigen Investor gebaut und pauschal an die Gemeinde verkauft.

Nicht für alle Kinder Platz

Die Zeit drängt und schon jetzt können nicht alle Kinder aufgenommen werden. Schon länger will die Kommune einen Naturkindergarten betreiben und begab sich auf die Suche nach einem geeigneten Standort. Zusammen mit dem örtlichen Revierförster stieß man auf den „Atombuckel“, der auf der Nordseite der Gemarkung hoch über dem Kernkraftwerk liegt und zumindest die technischen Voraussetzungen mitbringt. Auf dem mit Erdaushub aufgeschütteten Hügel nahe dem GKN gibt eine Hütte mit Grillstelle, die die Gemeinde auch tageweise vermietet.

Pädagogisches Konzept nötig

„Wir wollen einen Naturkindergarten schnell, aber auch preisgünstig“, so Bürgermeister Jörg Frauhammer auf der Sitzung des Gemeinderats, auf der der Planungsstand vorgestellt wurde. Auch werde diese Betreuungsform verstärkt nachgefragt, die im Arbeitskreis vorbesprochen wurde. Hauptamtsleiterin Bärbel Petters erläuterte, was alles bei einem solchen Kindergarten gefordert wird. Es brauche eine Betriebserlaubnis vom KVJS-Landesjugendamt sowie eine pädagogische Konzeption über die Zielsetzung, die Förderung der Kinder, den Tagesablauf, die Naturaktivitäten sowie ein Ersatzprogramm für extrem schlechte Wetterlagen. Dazu werde ein fest umgrenztes Naturgebiet mit Nutzungsberechtigung durch den Eigentümer gefordert, die von der zuständigen Forst- oder Naturschutzbehörde bewertet wird. Nötig ist auch die Genehmigung durch die zuständige Brandschutzbehörde und eine Vereinbarung mit dem örtlich zuständigen Gesundheitsamt bezüglich Händereinigung, Fäkalienbeseitigung, Impfungen und Erste-Hilfe-Maßnahmen.

„Wir sind fündig geworden im Krabbenrain“, so Petters, wo man keinen Wald- sondern einen Wiesenkindergarten plane. Der Platz sei über die Wirtschaftswege gut zu erreichen, verspricht die Vorlage, ein Auto sollte einem aber auf dem engen Weg dennoch besser nicht begegnen. Am Ende der kleinen Wendefläche gibt es eine Schranke unter dem Starkstrommast, von wo aus zu Fuß die letzten Meter hoch zur Lichtung gelaufen werden muss. Das Dach der noch offenen Hütte ist stark bewachsen, davor ist eine Grillstelle und ein Dixie-Klo befindet sich derzeit hinter der Schutzhütte.

Von der Naturschutzbehörde beim Landratsamt und dem Revierförster seien keine nennenswerten Bedenken für den Betrieb als Naturkindergarten genannt worden. 20 Kinder aus dem Ü3-Bereich will die Kommune dort bis zu sechs Stunden betreuen, auch zwei Erzieherinnen wurden dafür gewonnen.

Für 100 00 Euro soll die Hütte geschlossen und ertüchtigt werden, eine Gasheizung und einen Unterstellmöglichkeit für den obligatorischen Bollerwagen bekommen. Der Standort kam im Gremium gut an. Etwas heller wünschte sich SPD-Rat Manfred Faißt die Schutzhütte, was man mit zwei zusätzlichen Fensteröffnungen erreichen könne. „Ein spannendes Konzept“, sagte sein Listenkollege Jörg Lorenz zum Vorhaben, hier im nächsten Jahr loslegen zu dürfen. Das Gremium stimmte anschließend geschlossen für die Beantragung der Betriebserlaubnis, die Schaffung der nötigen Stellen sowie die Beantragung der Baugenehmigung.