Besigheim Besucher kommen in Scharen

Besigheim / Susanne Yvette Walter

Dem Himmel schon recht nahe kommt die Besigheimer Stadtkirche oben auf dem Bergkamm. Sie ist ein optimaler Ort für Schüler, die hier ihr Weihnachtskonzert gestalten wollen, weil das alte Kirchenschiff Geborgenheit vermittelt, vor allem wenn wie am Donnerstagabend dutzende von Kindern dicht an dicht im Altarraum stehen und ihre Stimmen hören lassen.

„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“, hatten sich die Schüler des Musikprofils der Klassen 5 bis 10 der Maximilian-Lutz-Realschule in Besigheim auf die Fahnen geschrieben und ihr Weihnachtskonzert unter das Motto „That’s Christmas“ gestellt. Eltern und Verwandte füllten das alte dunkle Kirchenschiff bis auf den allerletzten Platz. Oben auf der Empore sah es kaum anders aus.

Kein Wunder: Es gibt dutzende von begabten Musikern an der Schule, die sich für dieses Weihnachtskonzert zu einem Ensemble zusammengeschlossen haben. An der Schule finden sich neben den Sängern auch viele junge Musiker, die hier in der Musikschule im Steinhaus in Besigheim Instrumentalunterricht haben. Pianisten sind dabei, Saxofonisten und Querflötisten, Percussionspieler und andere mehr. Die Besigheimer Schule versteht es, im Rahmen des Musikprofils diese Kräfte zu bündeln und ein Ensemble auf die Beine zu stellen, das dieses Weihnachtskonzert zu einem klangfarbenreichen Erlebnis macht.

Auch das Spiel mit dem Licht gehörte zum weihnachtlichen Ritual. So wurden flackernde LED-Teelichter in Gläsern durch die Kirchenbänke gereicht.

Gemeinsames Erlebnis

Von Anfang an gestalteten Chöre und Publikum das Konzert als gemeinsames Erlebnis. Dazu hatten sie Liedblätter ausgeteilt, sodass hier ausgiebig gemeinsam musikalisch der Advent gefeiert wurde. Zum Musikprofil zählen auch die Instrumentalisten an der Maximilian-Lutz-Realschule. Solistisch kamen sie ebenfalls zum Zug. Die Chöre setzen sich aus verschiedenen Altersstufen zusammen und gestalten je nach Klassenstufe anspruchsvolle englische Lieder und sogar Weihnachtslieder-Medleys. „Manches kennt man. Vieles kennt man nicht und genau das macht den Reiz aus“, bringt es eine Mutter auf den Punkt.

Für die Musiklehrer ist die Organisation des Weihnachtskonzerts eine lieb gewonnene Aufgabe, gerade weil sich hier die Kräfte bündeln zugunsten einer klangvollen Idee. Zur Klangfülle kommt die Interpretation. Beim Weihnachtskonzert „That’s Christmas“ erfuhren die Zuhörer auch so manches Hintergründiges: Warum zum Beispiel so viele Weihnachtslieder im Dreivierteltakt gehalten sind. „Viele waren als Wiegenlied konzipiert, daher der Dreivierteltakt“, lässt eine Schülerin das Publikum wissen.

„Nun, da die meisten Klassenarbeiten geschrieben sind vor der Weihnachtspause, soll man sich auch gemeinsam auf Weihnachten freuen“, erklärt Zuhörerin Sigried Bräuchle „und das geht am besten beim gemeinsamen Weihnachtskonzert.“