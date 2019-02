Besigheim Besigheim: Ausbaufähig

Besigheim / sol

„Der Zustand ist ausbaufähig“. So bewertet Renate Opiolla, die Rektorin der Gemeinschaftsschule in Besigheim die Ausstattung mit modernen Medien. Die Infrastruktur sei noch nicht zufriedenstellend, es fehle am schnellen Internet. Dabei sei Medienbildung im Bildungsplan fest als Leitperspektive verankert. In den Klassen Eins und Zwei gibt es noch kein W-Lan-Netz, ansonsten seien die Gebäude der Friedrich-Schelling-Schule mit dem drahtlosen Netz verbunden. In zwei Räumen können die Schüler an 40 PC-Plätzen üben, zusätzlich gibt es einen PC pro Klassenraum, berichtet die Schulleiterin. Mit Medienwägen können Beamer und andere Geräte in die Klassenzimmer gebracht werden.

Ausbaufähig ist aus Sicht der Schulleiterin auch die Ausstattung mit mobilen Endgeräten, vor allem mit I-Pads. Es seien mehrere Klassensätze notwendig. „Deren Anschaffung ist im Zuge der Digitalisierung geplant, ebenso streben wir fest installierte Beamer für alle Klassenzimmer an“, sagte sie. Anschaffungen dieser Art seien für alle Schulen in Besigheim geplant, so Opiolla weiter. Die Stadt sei sehr bemüht, die Digitalisierung voranzutreiben und zu unterstützen. Schon im Vorgriff auf die Zusagen des Digitalpaktes ­– die BZ berichtete – seien Investitionen an den Besigheimer Schulen geplant. Dabei geht es auch um die Installation eines schnellen Internets.

Bei der Bezahlung dieser Pläne ist Besigheim ohne den Digitalpakt auf sich alleine gestellt. Mehrere Nachbarkommunen, deren Kinder in Besigheim zu weiterführenden Schulen gehen, hatten wie berichtet eine Beteiligung an den Kosten rundweg abgelehnt.