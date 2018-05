Vereine Besigheim wird zum Paradies für Spieler

Besigheim / Von Michael Soltys

Einen Tag lang, am Sonntag, 10. Juni, wird Besigheim wieder ein Paradies für Spieler, genauer gesagt für spielende Kinder. „Eine ganze Stadt wird zum Spielfeld“, sagt Dieter Schedy, der Stadtleitbildbeauftragte, der die beliebte Publikumsveranstaltung in der Stadt eingeführt hat und seit Jahren organisiert. 40 Vereine und Organisationen machen bei der Veranstaltung mit, die alle zwei Jahre stattfindet.

An verschiedenen Plätzen in der Besigheimer Altstadt gibt es an diesem Tag Angebote, bei denen Kinder spielen können, bei denen sich auch Erwachsene versuchen können und bei denen sich die Vereine mit präsentieren können. In der Stadthalle Alte Kelter und rund um den Kelterplatz wird ebenso viel los sein wie in der Aiperturmstraße, der Hauptstraße und vor allem in der Kirchstraße und auf dem Marktplatz von Besigheim.

Die Organisatoren rund um Dieter Schedy setzen auf eine Mischung von sportlicher Betätigung, Spaß mit Geräten, Denkspielen, Information und Verköstigung. An fast allen Plätzen ist die Sportvereinigung Besigheim, der größte Verein der Stadt, mit ihren Angeboten vertreten. Gemeinsam mit der Familienbildung zeigt der Verein Tisch- und Brettspiele, wie sie auch beim monatlichen Spieletreff gespielt werden. die Spvgg. gibt in der Stadthalle Getränke, Kaffee und Kuchen aus und hält Kinder mit einer Hindernisbahn in Bewegung. In der Hauptstraße hat die Spvgg. eine riesige Luftmatratze aufgebaut, beim Marktplatz können die Kinder beim Stapelkönig Geschicklichkeit und Fitness testen sowie ausprobieren, welcher Fußballer den stärksten Schuss hat.

Doch auch die anderen Vereine ziehen mit. Schachspieler können sich beim Schachverein in Blitz- und Räuberschach messen. Der Tennisclub sucht dem nächsten Tennisstar, der Musikverein bietet Spiele rund um Musik und bewirtet seine Besucher, und beim Angelsportverein können Teilnehmer das Ziel- und Dosenwerfen mit der Angel üben.

Andere Organisationen sind ebenfalls mit von der Partie. Ám Stand von Marceting Concept Besigheim und dem BdS kann man in einen Formel I-Fahrsimulator klettern. Die AOK bietet Informationen rund um das Thema Gesundheit mit einem Mitmachangebot für die ganze Familie. Der VDK hat einen Rollstuhlparcours aufgebaut. Die Firma Farben Schober kommt mit einem Lotto-Mobil und einem Amigo-Spielezelt und präsentiert Teile ihres Angebots.