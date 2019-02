Haushalt Besigheim ist gut bei Kasse

Michael Soltys

Es ist der erste Haushalt nach dem doppischen System, den der Besigheimer Gemeinderat an diesem Dienstag verabschiedet hat. Die Umstellung verursachte einige Unstimmigkeiten und Unsicherheiten, sowohl in der Verwaltung als auch in den Reihen der Stadträte.

An der grundsätzlich guten finanziellen Situation der Stadt ändert sich dadurch jedoch nichts, wie ein Blick in den Etat zeigt. Die gute wirtschaftliche Entwicklung wird anhalten, ist man auf dem Besigheimer Rathaus überzeugt. Die hohen Steuereinnahmen erlauben es, in diesem Jahr Investitionen in Höhe von 7,2 Millionen Euro umzusetzen, noch einmal 800 000 Euro mehr als im vergangenen Jahr.

Neue Schulden müssen voraussichtlich nicht aufgenommen werden. Die Gewerbesteuereinnahmen für 2019 sind mit sechs Millionen Euro angesetzt. Das nimmt sich gegenüber den Einnahmen von 2018 fast bescheiden aus. Mit 7,1 Millionen Euro hatte Kämmerer Klaus Schrempf 2018 gerechnet. Unter dem Strich wurden es im Vorjahr mehr als acht Millionen Euro. Nicht einmal auf ihr angespartes Geld musste die Stadt zurückgreifen.

Einen großen Teil der Investitionssumme 2019 wird die Stadt für Kindergärten, Feuerwehr und Schulen ausgeben. Allein für die neue Kita mit den Räumen für die benachbarte Schule in Ottmarsheim werden 2,2 Millionen Euro fällig, für das neue Feuerwehrhaus, nur wenige Hundert Meter entfernt, sind es 1,175 Millionen Euro. Die Baumaßnahmen im Enzpark schlagen mit knapp einer Million Euro zu Buche. Für die Sanierung der Marienstraße werden voraussichtlich 845 000 Euro fällig.

Unter dem Strich schließt der Haushalt 2019 mit einem Minus von 1,56 Millionen Euro ab. Doch die Stadt hat mit etwa vier Millionen Euro genug Barreserven, um dieses Defizit abzudecken.

Info Vor der Verabschiedung des Haushalts nahmen die Fraktionen ausführlich Stellung zum neuen Haushalt, siehe Berichte unten.