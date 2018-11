Gemeinderat Baubeschluss für Neckarblick

Besigheim / Uwe Deecke

Bei vier Enthaltungen wurde im Besigheimer Gemeinderat der Erschließungsträger für die Grundstücke in der „Erweiterung Neckarblick“ beauftragt.

Der Bebauungsplan „Ingersheimer Feld VI – Verlängerung Neckarblick“ ist nun rechtskräftig, es muss lediglich noch die Vergrämung der dort gefundenen Zauneidechsen erfolgen. Die Erschließung könnte im Sommer 2019 beginnen. Projektleiter Uwe Schade von der STEG Stadtentwicklung erläuterte das Vorgehen. Es werde ähnlich wie bei der Erschließung von Bülzen erfolgen, der Unterschied sei der städtebauliche Vertrag, der geschlossen werde, um der Stadt ein finanzielles Risiko zu ersparen. Das Büro erstellt nun eine Wirtschaftlichkeitsberechnung mit „Abverkaufsszenario“, es koordiniert die Leitungsträger und wickelt dann den Zahlungsverkehr ab.

Sechs Bauplätze

Am Ende wird es sechs Bauplätze geben, die das Baugebiet am Neckarblick nach Osten abschließen. Im Süden entstehen zwei Einfamilienhäuser und ein Doppelhaus, am nördlichen Hang sind es ebenfalls zwei Einfamilienhäuser und ein Doppelhaus.

SPD-Rat Christian Herbst fragte nach, ob hier noch mehr Wohnraum möglich sei,um bezahlbare Wohnungen zu schaffen. Bürgermeister Bühler verwies darauf, dass der Bebauungsplan bereits abgeschlossen sei und dies so nicht mehr stattfinden könne.