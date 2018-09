Bäsakammertheater Gemmrigheim führt das 28. Stück auf

bz

Das Bäsakammertheater Gemmrigheim hat ein neues Theaterstück vorbereitet. Es heißt „Polizeiwache 110“ und dreht sich um den pensionierten Dienststellenleiter Ottokar Greifer, der häufig aus dem Seniorenheim flüchtet und seine Nachfolger Oberwachtmeister Ernst Huber und Oberwachtmeister Heinz Wimpel. Jeweils um 20 Uhr am Freitag, 9., und Samstag, 10. November, am Sonntag, 11. November, um 18 Uhr und am Freitag, 16. November, um 20 Uhr sowie am Samstag, 19. November, ebenfalls um 20 Uhr wird dem Publikum ein Lustspiel in drei Akten in der Festhalle Gemmrigheim präsentiert.

Das Bäsakammertheater wurde 1991 gegründet und hat seit dieser Zeit die Zuschauer mit 27 abendfüllenden Inszenierungen erfreut. Auch beim 28. Stück wird es wieder spannend und turbulent, verspricht die Theatertruppe.

Platzkarten zu den Aufführungen sind unter Telefon (07143) 9 33 07 für neun Euro erhältlich.