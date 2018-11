Auswahl-Musiker geben Neujahrskonzert

bz

Bis Neujahr sind es zwar noch ein paar Tage, aber wer beim Neujahrskonzert des Kreisjugend-Orchesters Ludwigsburg am Dienstag, 1. Januar, um 17 Uhr in der Stadthalle „Alte Kelter“ in Besigheim dabei sein möchte, sollte sich bereits jetzt um Eintrittskarten bemühen. Das Neujahrskonzert der jungen Musiker des Auswahlorchesters des Blasmusik-Kreisverbandes erfreut sich nämlich allergrößter Beliebtheit. Darauf weist Dirigent Roland Haug hin. Dieses Konzert wird schon zum zwölften Mal durchgeführt und steht unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Steffen Bühler.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf bei der Musikschule Besigheim, Telefon (07143) 40 78 90, der Rathaus-Information, (07143) 8 07 80, bei Farben Schober in der Kirchstraße, bei der VR-Bank in Walheim und bei Silke Nickel, Frucht und Blüte, in Gemmrigheim erhältlich.