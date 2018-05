Weinbau Ausschuss sagt Hilfe zu

Uwe Roth

Das Drängen von Herbert Müller, Wengerter und Vorsitzender der Steillageninitiative Württemberg, hat Erfolg gehabt: Der Landkreis wird die Wengerter in Hessigheim finanziell unterstützen, deren Rebflächen im Januar in Folge von Dauerregen ins Rutschen geraten waren und die damit Schäden außerhalb des Weinbergs angerichtet haben.

Dazu hat der Ausschuss für Umwelt und Technik des Kreistags am Montag keine Sonderzahlung, sondern ein eigenes Förderprogramm beschlossen. Dieses wird in diesem Jahr und voraussichtlich in den kommenden Jahren mit einem Etat von jeweils 30 000 Euro aus dem Kreishaushalt ausgestattet. Die Kreisverwaltung hat laut der Sitzungsvorlage auch das Umweltministerium um eine finanzielle Unterstützung gebeten. Eine abschließende Antwort stehe aber noch aus. Der einstimmig gefasste Beschluss des Ausschusses muss vom Kreistag aber bestätigt werden. In den Statuten des Förderprogramms heißt es sinngemäß: Ist der Bewirtschafter einer Steillage nach einem Naturereignis wie einem Starkregen oder Hangrutsch verpflichtet, umgehende Maßnahmen zur Verkehrssicherung außerhalb des Wengerts zu ergreifen, beteiligt sich der Landkreis zur Hälfte an diesen Kosten. Dazu muss ein entsprechender Antrag bei der Kreisbehörde gestellt werden. Der maximale Zuschuss beläuft sich auf 10 000 Euro.

Anträge können rückwirkend zum 1. Januar 2018 gestellt werden. Ursprünglich sollten Anträge nach dem Windhundprinzip (Wer zuerst kommt, mahlt zuerst) bearbeitet werden. Doch diese Klausel wurde von den Kreistagsmitgliedern aus den Förderstatuten herausgenommen. Werden nach einem solchen Wetterereignis zeitgleich Anträge von mehreren Wengertern eingereicht, für die der Etat am Ende nicht ausreicht, werden die Zuschüsse anteilig aufgeteilt, bis der Topf leer ist.

Pflicht zur Bewirtschaftung

Verbunden ist diese Finanzhilfe mit der Verpflichtung der Winzer, dass sie die Steillage weiterhin bewirtschaften wird. Landrat Rainer Haas betonte in der Sitzung, dass der Landkreis keine Verpflichtung habe, in solchen Fällen finanzielle Leistungen zu erbringen. Aus straßenbaulicher Sicht seien Gefahren, die von einem Grundstück ausgehen, vom Besitzer „abzuwenden“.

Doch Steillagenbesitzer, die es schon schwer genug hätten, sollen nicht das Gefühl haben, sie würden im Stich gelassen. Das Förderprogramm sieht der Landrat „als ein psychologisches Signal für die Wengerter, dass es diese Unterstützung gibt“. So hatte Müller selbst ebenfalls seine Forderung begründet und sich mit einem Schreiben an Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch gewandt. Der Landkreis habe großes Interesse daran, dass die Steillagenbewirtschaftung erhalten bleibe, machte Haas deutlich.

Die FDP-Fraktion im Kreistag hatte das Förderprogramm nach dem dringenden Appell von Herbert Müller und der Steillageninitiative Württemberg angeregt. Ohne finanzielle Unterstützung würden auf Dauer noch mehr solcher Flächen aufgegeben, hieß es darin.

Nach dem Starkregen Anfang des Jahres hatten Erdrutschungen am Wurmberg in Hessigheim die Kreisstraße gefährdet. Das Technische Hilfswerk (THW) musste eingreifen und sicherte die Geröllhalde mit einer Plane ab. Dafür hat THW eine Rechnung über 15 000 Euro gestellt. Die Hälfte davon können die betroffenen Besitzer nach diesem Beschluss wohl nun vom Landkreis zurückhalten.