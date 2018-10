Comedy Auf der Suche nach der Harmonie

Besigheim / bz

Am Samstag, 24. November, 20 Uhr, präsentiert der Comedian Olaf Bossi sein Programm „Harmoniesüchtig“ in der Stadthalle Alte Kelter Besigheim. Die Veranstaltung wird im Rahmen der Veranstaltungsreihe Neckar-Enz Kulturevents in Kooperation mit der Stadt Besigheim und der Livemacher GmbH gezeigt. Dies teilen die Veranstalter mit.

In seinem neuen Programm „Harmoniesüchtig“ nimmt Bossi sein Publikum mit auf eine Achterbahn der Gefühle. Er redet, singt und sucht nach „Wahrheit und Harmonie“. Dabei ist er laut Mitteilung „saukomisch, bitterernst und vor allem sehr ehrlich“. Eigentlich sei Olaf Bossi direkt aus der Mitte der Gesellschaft; Mittelschicht, mittelalt, mittelguter Ehemann und Familienvater. Also im Prinzip ganz normal. Aber genau damit fühlt er sich immer häufiger alleine. Die Gesellschaft scheint vom goldenen Mittelweg abgekommen zu sein.

Irgendwo zwischen Pop und Satire, zwischen Kabarett und Comedy ist sein künstlerisches Zuhause – und zum Ausgleich schreibt er manchmal Schlager – für die Harmonie. Olaf Bossi wurde für sein erstes Programm „Glücklich wie ein Klaus“ mit mehreren Kleinkunstpreisen ausgezeichnet. Außerdem ist er seit vielen Jahren einer der erfolgreichsten Komponisten und Texter in Deutschland. Er arbeitet für zahlreiche namhafte Künstler und erhielt dafür mehrere goldenen Schallplatten und einen Echo-Award. Karten gibt es online.

www.livemacher.de