Gymnasium Arrangements mit Überraschungen

Besigheim / bz

Das Serenadenkonzert der Besigheimer Gymnasiasten in der Stadthalle Alte Kelter versprach eine ganze Pralinenschachtel an Musikstücken. Die Musikfachschaft hatte unter dem Motto „Can’t stop the feeling“ wieder ein prächtiges Konzert auf die Beine gestellt, berichtet Felicitas Pschierer.

Die Small Band eröffnete den Reigen mit Taylor Swifts „Shake it off“, dem Ratschlag, sich Frust einfach von der Seele zu tanzen. Und so setzte sich der Abend fort. Die Unterstufenschüler begeisterten mit ihren Choreografien, bunten T-Shirts und tollen Versionen von bekannten Liedern. Ob Elton John, Adele oder traditionelle Musik aus Südafrika: Die Zuschauer konnten unterschiedliche Rhythmen und Stimmungen miterleben.

Die Mittel- und Oberstufe zeigte ebenfalls ein sehr abwechslungsreiches Programm. Zunächst sang der Chor „Survivor“ von Destiny’s Child mit viel Bewegung, kurzen Soli am Mikrofon und begleitet von Maren Zeleny am Bass und Torben Messerschmid am Schlagzeug. Direkt danach wurden ganz andere Töne angeschlagen. Die großartige Cellistin Marie Kammerer intonierte ein Rondo in g-moll von Antonin Dvorák. Das Stück wirkte wie eine Liebesbeziehung, die sich mal ruhig, mal aufbrausend, mit Paukenschlägen und dann wieder leise tänzelnd gibt.

Wieder eine andere musikalische Seite zeigte die Akustik AG. Während fünf Stimmen eine auf Klavier- und Cajon-Begleitung reduzierte Version von Paul McCartneys „Let it be“ sangen, zeigten sieben Mädchen aus der Mittelstufe eine musikalisch und optisch tolle Variante von Alice Mertons Hit „No Roots“.

Orff mal anders

Die Rhetorik-AG warnte das Publikum anschließend, sich anzuschnallen. Der Chor, unterstützt von den Klassen 8a und 8b wartete mit einem ganz besonderen Leckerbissen auf sie: „O Fortuna“ aus Carl Orffs „Carmina Burana“. Doch wie groß wurden die Augen, als die Musik einsetzte: Levin Husmann, Torben Messerschmid, Maren Zeleny, Manuel Hänsgen und Thomas Zeltwanger spielten eine Metal-Version des Stückes und lieferten damit eine großartige Vorstellung.

Daneben wirkte die Big Band, die als letzte AG das Programm abschloss zunächst richtiggehend sanft. Das steigerte sich beim Swing, wo Nina Deisinger an der Klarinette, Colin Latterell an der Trompete und Dominik Röser am Altsaxofon Zwischenapplaus erhielten. Doch dass auch die Big Band den Saal nochmals richtig in Bewegung und zu stehenden Ovationen bringen konnte, zeigte sich beim abschließenden „Can’t stop the feeling“ von Justin Timberlake, in dem Paula Toetz ein tolles Klarinette-Solo spielte. bz