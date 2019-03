Schule Anmeldung für Klasse 5

Besigheim / bz

Die Termine für die Anmeldung für Klasse 5 an den weiterführenden Schulen in Besigheim stehen jetzt fest. Am Christoph-Schrempf-Gymnasium können die Kinder am Mittwoch, 13. März, 9 bis 15 Uhr, und am Donnerstag, 14. März, 9 bis 15 Uhr, angemeldet werden. Für den bilingualen Zug sollten die Eltern das Halbjahreszeugnis der Grundschule, Klasse 4, mitbringen. Anmeldetermine an der Friedrich-Schelling-Schule, Gemeinschaftsschule, sind am Mittwoch, 13. März, 9 bis 13 Uhr und 14 bis 16.30 Uhr, und am Donnerstag, 14. März, 9 bis 13 Uhr und 14 bis 16.30 Uhr. An der Maximilian-Lutz-Realschule können die Kinder am Mittwoch, 13. März, und Donnerstag, 14. März, jeweils von 9 bis 15 Uhr angemeldet werden.

Die Erziehungsberechtigten sollten ihr Kind persönlich anmelden, teilen die Schulen mit, und die Geburtsurkunde mitbringen. Bei der Anmeldung sei die Bestätigung der Grundschule (Blatt 4, 5 und 7) vorzulegen. Für die „Scool“-Monatskarte wird ein Passbild des Kindes und die Bankverbindung benötigt.