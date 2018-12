Blutspender Anerkennung für Lebensretter

Besigheim / Uwe Deecke

Im Rahmen der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend ehrte Bürgermeister Steffen Bühler die Blutspender, die den Spendenaufrufen nachgekommen waren. „Wenn Blut fehlt, kann nur eine Blutspende Leben retten. Wer Blut oder Blutplasma spendet, gibt deshalb nicht nur etwas von einer roten Körperflüssigkeit ab, sondern schenkt anderen Leben. Das verdient höchste Anerkennung“, würdigte er das Engagement der Spender. „Wir brauchen Menschen wie Sie, die mitdenken und an andere denken, die nicht darauf warten, dass andere alles regeln, sondern selber Verantwortung übernehmen“, so der Bürgermeister

Bei zwei Blutspendeaktionen in Besigheim nahmen insgesamt 270 Personen teil. Bühler dankte den DRK-Führungskräften sowie den Helfern des Besigheimer Roten Kreuzes für den Einsatz bei den Blutspendeaktionen.

Auszeichnungen

Ausgezeichnet wurden mit der Ehrennadel in Gold für zehnmaliges Spenden Mareike Efler, Martin Klein, Patrick Roth und Alexander Schamber. Die Blutspenderehrennadel in Gold mit goldenem Lorbeerkranz und eingravierter Spendenzahl 25 erhielten Karin Kothe, Katrin Kuhn, Sylvia Kühn, Roman Oelscher und Martin Schetter. Die Blutspenderehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz und eingravierter Spendenzahl 50 bekam Angelika Seiler. Die Blutspenderehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz und eingravierter Spendenzahl 100 erhielt Ildiko Keller.