Vaihingen Alles Lug und Trug

Michaela Glemser

Die Tapeten mit großen Mustern, der alte Buffetschrank und die typischen Tupperschüsseln auf dem Tisch: Im Wohnzimmer der Familie Hartnagel wurden die 70er-Jahre wieder lebendig. Kulissenbauer Heinz Weidlich hatte ganze Arbeit geleistet, um die Zuschauer in der fast vollbesetzten Stadthalle in längst vergangene Zeiten zu versetzen. „Unser diesjähriges Maientags-Theaterstück hätte in der heutigen Zeit gar nicht stattfinden können, denn wer schreibt sich heute noch Briefe per Hand oder Telegramme?“, fragte Ulrike Conle, die Vorsitzende des Vereins „Drehschreibe Jugend und Kultur e.V.“, dessen Mitglieder im Jahr 2011 das Maientags-Theater wieder ins Leben riefen, das früher regelmäßig die Festlichkeiten in Vaihingen einläutete.

Der handgeschriebene Brief und ein Telegramm spielen entscheidende Rollen in der Boulevardkomödie rund um das Maschinenbauunternehmen „Präzidreh Hartnagel und Co. KG“. Firmenchef Erwin Hartnagel und seine Freunde Alois Zipfel sowie Josef Hügele fahren seit 20 Jahren angeblich auf eine Maschinenbaumesse nach Paris, so sollen es zumindest ihre Ehefrauen glauben. Doch die Messe findet nie statt, die drei Schwerenöter vergnügen sich lieber mit den Damen in Frankreichs Hauptstadt.

Die „Tochter“ steht vor der Tür

Kurz vor der alljährlichen Abreise erfährt Erwin Hartnagel jedoch in einem Brief, dass eine Liaison vor 20 Jahren mit der Pariser Lebedame Natalie van Dalen nicht ohne Folgen geblieben ist. Kurz darauf steht auch schon Erwins angebliche Tochter „Mademoiselle Desiree“ vor der Tür, und eine Lügengeschichte beginnt, um die pikante Angelegenheit vor Ehefrau Annegret zu verheimlichen. Aber auch die hatte ihr außereheliches Abenteuer mit einem Tennislehrer, was für weitere Verwirrung sorgt.

„In meinem Stück geht es um die zerstörerische Macht und die Folgen der Lüge sowie Verstellung. Dies ist derzeit ja auch ein hochbrisantes Thema angesichts der Lage in der Welt. Ich habe aber die ernste Thematik bewusst ins Humorvolle und Private projiziert. Das macht den mahnenden Anspruch verdaulicher und eingängiger“, betont die Autorin, Musikerin und Komponistin Eva Württemberger.

Die Idee zu der Boulevardkomödie mit dem so bezeichnenden Titel „Halt Dei Gosch“ lieferte ihr Hauptdarsteller Berni Müller, dem Eva Württemberger die Rolle des Erwin Hartnagel quasi auf den Leib geschrieben hat. Berni Müller stellte gemeinsam mit Hans Hocke alias Alois Zipfel und Rainer Scharp alias Josef Hügele das „Dreamteam“ der Komödie dar, welches die Lachmuskeln der Zuschauer gewaltig beanspruchte.

Zum Publikumsliebling avancierte auch die neugierige Nachbarin Hilde, in deren Rolle Gabi Goldmann brillierte, und die ihrer Freundin Ulrike Conle alias Annegret Hartnagel immer wieder aus der Patsche half. „80 Prozent unserer Schauspieler sind bei jedem Maientags-Theater mit von der Partie. Es ist erstaunlich zu erkennen, wie dich selbst andere eigentlich wahrnehmen“, erklärte Ulrike Conle. Die 13 Akteure auf der Bühne, die zwischen 18 und 78 Jahren alt waren, mussten in diesem Jahr eine besondere Herausforderung bewältigen, denn drei Wochen vor der Premiere am Freitagabend fiel eines ihrer Mitglieder wegen Krankheit aus und musste ersetzt werden.

Doch davon war bei den beiden Aufführungen am Wochenende nichts zu bemerken. Das Mundart-Stück war ein echter Höhepunkt des diesjährigen Maientags, das ganz zum Schluss eine völlig überraschende Wendung nimmt: Hartnagels Schwiegermutter Erna hatte die ganze Geschichte mit der unehelichen Tochter aus Paris inszeniert, um die Lügengeschichten ihres Schwiegersohns auf Abwegen aufzudecken. Selbst der smarte Tennislehrer war ein Schauspieler, der die eheliche Treue von Tochter Annegret auf die Probe stellen sollte.

Unter dem tosenden Applaus der Zuschauer stimmten die Sänger des Männergesangvereins Vaihingen den Schlussakkord an. Sie sorgten mit Publikumshits wie „Dronta em Egelsee isch jetzt wieder Maiedag“ für die musikalischen Einlagen des unterhaltsamen Theaterstücks. „Wir wollen unser Publikum zum Lachen bringen. Dies ist uns auch in diesem Jahr wieder gelungen und beflügelt uns zum Weitermachen, denn es macht allen rund 40 Mitwirkenden vor und hinter der Bühne so viel Freude“, zog die Vorsitzende des Vereins „Drehschreibe Jugend und Kultur e.V.“ ein zufriedenes Fazit.