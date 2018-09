Walheim Alle wollen nur noch reden

Walheim / von Uwe Deecke

Die Bühne hat sie entdeckt, weil man da größer ist und einem alle zuhören. Auch auf niederbayrisch. Im durch und durch schwäbischen Café Bricklebrit in Walheim gab es allerdings keine Verständigungsprobleme – dafür einen unterhaltsamen Kabarett­abend mit der quirligen Niederbayerin.

Tatsächlich ist die „Limmerin“ nicht besonders groß, und so hat sie sich auch der Ukulele statt der Gitarre verschrieben. Die frühere Journalistin hat ihren Traumberuf nun auf der Bühne gefunden, schreibt aber nach wie vor noch. Drehbücher, Theaterstücke und natürlich ihr Kabarettprogramm, das herzhaft bayerisch und direkt daher kommt. Und auch mit Ironie. „Das Schweigen der Limmer“ heißt ihr Programm, doch das Gegenteil ist der Fall.

Natürlich redet sie viel, spielt ihre Songs, singt und ist recht schnell auf Tuchfühlung mit dem Publikum im Bricklebrit. Dann geht es los, dass „das Wurzelchakra grad so raucht und rotiert“, und geschwiegen wird erst am Schluss. Oft redeten die Leute nur „damit die Luft scheppert“, sagt sie anfangs und, dass neben ihrem Sprachassistent Alexa sogar ihr Duschgeld „Body Talk“ angeblich mit ihr reden will, findet sie ziemlich befremdlich und macht daraus eine schöne Nummer.

Doch sie kommt aus dem Bayerischen Wald, wo man ganzjährig Bodennebel hat und sich der persönliche Erfolg an der Größe der eigenen Biogasanlage misst. Touristen hat man hier, und man erfüllt ihnen alle Wünsche, bis hin zur „fünfbeinigen Haxensau“. Nicht mögen, sagt Andrea Limmer, tut man diese Umwelthippies, die einem alles verbieten und vorschreiben wollen. Und auch über sie hat die Limmerin einen schönen Text geschrieben.

Bekenntnis zur Heimat

„Dahoam ist dahoam“, singt sie anschließend ihr Bekenntnis zur niederbayrischen Heimat, wo die Oma Hansi Hinterseer hört und ihre beste Freundin als linke Emanze kinderlos geblieben ist. Und ihr Freund? Ein rechter Macho, von dem sie sich längst trennen wollte, ein Depp mit Trauma, der einem auch noch erklären will, warum er ein Depp geworden ist. Zum Männerthema fällt ihr noch so einiges ein, und auch zur Torschlusspanik, die ihre Freundin schon lange hat.

Schweigen ist nicht ihre Sache, und auch zur Politik hat die Limmerin ihre Ansichten, besonders zu der CSU. Dafür reist sie auch an den Neckar, wo sie am Abend zuvor im Stuttgarter Renitenztheater gastierte. Denn sie ist „kein Kapital sondern Kapitän“, wie sie einmal singt, der Horizont sei ihr Ziel. So beeindruckt die bayrische Kabarettistin auch das Publikum im Bricklebrit, das noch die erhoffte Zugabe bekommt.