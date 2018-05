Alle helfen mit: Erste Frühkartoffeln geerntet

mk

Bei den Beckbissingers packen alle mit an: Markus und seine Frau Michaela haben diese Woche gemeinsam mit den Kindern Mika und Maxine, Colomba geerntet. Diese Frühkartoffelsorte eigne sich gut zu Spargelgerichten, man könne sie mit der Schale essen. Die kleinsten davon sind die Leibspeise von Maxine: „Als Minibratkartoffeln verputzt sie unsere Jüngste sogar zum Frühstuck“, erzählt die junge Bäuerin und Mutter von vier Kindern. Die Kartoffelspezialisten aus Gemmrigheim beliefern Wochenmärkte und betreiben einen Stand in Ingersheim. Wer außerhalb der Geschäftszeiten Appetit bekommt, kann sich am Automaten an der Straße von Gemmrigheim nach Neckarwestheim bedienen. /