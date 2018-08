Betrieb Aktionen im Weingut und im Obsthof

Hessigheim/Kirchheim / bz

Es geht dieses Mal um Äpfel, Wein, Kühe und Legehennen – abwechslungsreiche Aktionen bietet die Gläsernen Produktion im Landkreis Ludwigsburg im September. Die ersten Aktionen finden an den ersten beiden September-Sonntagen in Kirchheim und in Hessigheim statt. Dies teilt das Landratsamt mit.

Das Apfelfest der Obsthalle Kirchheim beginnt am Sonntag, 2. September, um 10 Uhr mit einem Gottesdienst. Bei einer Fahrt mit dem Erntezügle können die Besucher die Obstanlagen der Erzeugergemeinschaft begutachten. Zudem dürfen sich die Gäste auf Verkostungen, das Apfelsaftpressen und eine Lagerbesichtigung freuen. Die Kleinsten können sich auf der Strohhüpfburg und bei einer Schatzsuche austoben. Der Gesangsverein Liederkranz aus Kirchheim sorgt für herzhafte sowie süße Speisen.

Neue Vinothek

Am Sonntag, 9. September, präsentiert sich das Weingut Eisele, Steinbeisweg 1, in Hessigheim. Familie Eisele bewirtschaftet im Neckartal 10 Hektar Weinberge, darunter 2 Hektar terrassierte Steillagen. Bei Kellerführungen sowie Besichtigungen des Barrique-Kellers können die Besucher laut der Mitteilung den Betrieb erkunden. In der neuen Vinothek kann der Wein verkostet und erworben werden. Auch auf dem Weingut Eisele dürfen sich die Jüngsten auf ein Kinderprogramm freuen. Für das leibliche Wohl sorgt das „Gässles Stüble“ Hessigheim.