Besigheim Abschluss der Predigtreihe

Besigheim / bz

Am Sonntag, 4. November, endet die Predigtreihe mit Musik „Biblische Poesie“ in der Stadtkirche Besigheim mit einem weiteren Gottesdienst. Unter dem Thema „Wege in die Freiheit“ (Mirjamlied) findet dieser Gottesdienst für Menschen mit und ohne Demenz in Zusammenarbeit mit dem Robert-Breuning-Stift statt. Zu sehen sind Bilder zum Thema, die in der Kunsttherapiegruppe des Robert-Breuning-Stifts entstanden sind. Erneut erklingt Orgelmusik passend zum Thema des Sonntags unter anderem von J.S. Bach und Marcel Dupré. Den Gottesdienst gestalten Dekan Eberhard Feucht und Team. Musik: Kirchenmusikdirektor Tobias Horn.