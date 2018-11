Mundelsheim Abschied nach 16 Jahren im Amt

Michael Soltys

Knapp 16 Jahre war er Bürgermeister von Mundelsheim. An diesem Donnerstag leitete er noch die Sitzung des Gemeinderates. Doch Holger Haist ist auf dem Absprung. Mit Boris Seitz steht längst sein Nachfolger fest (die BZ berichtete). Am Mittwochabend wurde er im „Ochsen“ feierlich verabschiedet. „Sie waren ein umtriebiger Rathauschef mit einer großen Schaffenskraft“, stellte Landrat Rainer Haas bei dieser Gelegenheit fest.“ Im Namen der Bürgermeister-Kollegen dankte Steffen Bühler aus Besigheim Haist für die „gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit“ in den vergangenen 16 Jahren.

Einer von 15 Kandidaten

Als einer von 15 Kandidaten hatte sich Haist im Oktober 2002 bei der Bürgermeisterwahl in Mundelsheim durchgesetzt. Die Ortskernsanierung, die Neugestaltung der alten Schule als Haus der Vereine, die Sanierung des Freibads – das sind für Landrat Haas einige markante Punkte im Wirken Haists. In der Rückschau nennt Haist selbst eine Vielzahl von kleinen und großen Entscheidungen und Handlungen, die Mundelsheim verändert haben.

Eines seiner ersten Projekte war die Gründung einer Bürgerstiftung, für die er nun 13 Jahre lang als Vorstand tätig ist. Im Jahr 2006 wurde die Kreisstraße zwischen Mundelsheim und Pleidelsheim mit dem neuen Radweg eröffnet. Mit großer Beteiligung der Bürgerschaft wurde deshalb im Sommer ein Fest gefeiert. Im November 2008 bekam die kleine Neckartalgemeinde sogar einen eigenen Lebensmittelmarkt. Dies sei „seit vielen Jahren der größte Wunsch der meisten Mundelsheimer gewesen“, erinnert sich Haist. Die Sorge, auf Dauer könnte am Ortsrand eine Bauruine entstehen, hat sich als unbegründet erwiesen. Von Beginn an habe der Betreiber mitgeteilt, dass der Netto-Markt „einen ganz besonders hohen, weit überdurchschnittlichen Umsatz hat“, so Haist.

Pflegehaus „geschenkt“

Ein besonderes Projekt für den scheidenden Bürgermeister war auch das Gemeindepflegehaus am Neckar, das 2010 eröffnet wurde und vom Alexanderstift betrieben wird. Aus einer „unschönen Gewächshausbrache“ wurde ein Top-Standort, erinnert sich Haist. Und das beste daran: Durch geschickte Verhandlungen habe die Gemeinde das vier Millionen Euro teure Pflegehaus quasi „geschenkt“ bekommen und 1,3 Millionen Euro gespart. Auch das dürfte ein Grund sein, dass Haist im selben Jahr mit 99 Prozent der Stimmen wiedergewählt wurde.

In jüngster Zeit drehten sich viele Überlegungen und Entscheidungen um die Kinderbetreuung im Ort. Die Sanierung der Lindenstraße wurde 2015 mit Kosten von mehr als einer Million Euro abgeschlossen. Schließlich setzte sich Haist auch mit seinem Vorhaben durch, im Gebiet Seelhofen ein weiteres Baugebiet auszuweisen, und das trotz eines Bürgerentscheids, den die Gegner anstrengten, allerdings erfolglos.

Nachbar-Bürgermeister Steffen Bühler hob in seiner Laudatio vor allem die Zusammenarbeit im Zweckverband Industriegebiet Besigheim hervor. Im Verband habe Haist die Aufgaben des Grunderwerbs übernommen, „was nicht immer vergnügungssteuerpflichtig war“, wie Bühler sagte. Gemeinsam sei dafür gesorgt worden, dass das Gewerbegebiet „in verträglichen Schritten“ wachsen konnte und heute dort 2500 Mitarbeiter in etwa 70 Betrieben eine Arbeit finden.

Info Nachfolger Boris Seitz wird am Montag, 3. Dezember, 18 Uhr, in der Käsberghalle in sein Amt eingesetzt.