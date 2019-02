Tanzen „Wenn die Musik läuft, fällt der ganze Stress von mir ab“

Besigheim / bz

Die Abschlussbälle des Tanzsportclubs Besigheim mit Schülern von Besigheimer und Bönnigheimer Schulen haben sich zu einem gesellschaftlichen Ereignis entwickelt. Das ist nur ein Beispiel für den Erfolg des Vereins in den vergangenen Jahren. Worin liegt er begründet? Was macht die Faszination des Tanzens aus? Wohin marschiert der Verein? Die BZ sprach darüber mit dem Vorsitzenden Frank Pfersich.

Herr Pfersich, der Tanzsportclub hat sich in den vergangenen Jahren stark entwickelt. Wie drückt sich das in Zahlen aus?

Ein Jahr nach der Gründung des Vereins vor 22 Jahren hatten wir 87 Mitglieder. Wegen der Raumnot haben wir die ehemalige Squash-Halle gekauft und zu einem Tanzsportzentrum umgebaut. Danach hatten wir schnell mehr als 300 Mitglieder, weil wir mit dem Angebot in die Breite gegangen sind. Dann ist die Entwicklung stagniert, aber wir wollten gerne mehr machen. Nachdem vor etwa drei Jahren die Halle erweitert wurde, sind gleich noch einmal viele neue Mitglieder gekommen, aktuell sind es etwa 440. Wir sind damit unter den Top 6 der Tanzsportclubs in Baden-Württemberg.

Die neue Halle hat also auch neuen Schwung in den Verein gebracht?

Ja, weil wir jetzt auch Formationstanzen in Latein anbieten können. Das war einer der Gründe, dass wir die Halle brauchten. Wir sind mit einem A-Team gestartet. Das waren alles Schüler aus den Kooperationen mit Schulen. Die Formation präsentierte sich auf den Abschlussbällen, dann kamen die nächsten Jugendlichen, die das auch machen wollten. Mittlerweile haben wir ein A-Team in der Oberliga und ein B-Team in der Landesliga.

Was zieht die Menschen zum Tanzen hin?

Die jungen Leute kommen über den Tanzkurs. Pro Jahr machen etwa 140 Schüler bei uns einen Tanzkurs, von denen etwa 20 Prozent weitermachen. Über die Kooperationen mit den Schulen können wir auch jedes Jahr mindestens einen neuen Tanzkreis für Erwachsene anbieten. Die Erwachsenen genießen es, einmal in der Woche einen fixen Termin zu haben, bei dem sie sich voll und ganz auf ihren Partner einlassen können. Alles andere ist dann weit weg.

Also ziehen die Jugendlichen ihre Eltern mit in den Verein?

Wir machen die Abschlussbälle für die Jugendlichen. Für die Eltern bieten wir einen Auffrischungskurs an, damit sie an diesem Abend auch tanzen können. Es bleiben jedes Mal acht bis zehn Elternpaare hängen, denen es gefallen hat und die weitermachen möchten.

Es gibt immer weniger Möglichkeiten, öffentlich zu tanzen und trotzdem lernen die Leute wieder tanzen. Wie erklärt sich das?

Wer in eine Tanzschule oder einen Tanzclub geht, sucht die Gemeinsamkeit mit seinem Partner. Nach der Tanzstunde möchten sie noch mit Gleichgesinnten zusammensitzen. Es geht ihnen nicht so sehr darum, in die Öffentlichkeit zu gehen. Die Paare möchten sich zur Musik bewegen und suchen die Geselligkeit. Wir bieten unseren Paaren auch eigene Veranstaltungen an, so zum Beispiel unsere Disco Fox-Party an diesem Samstag.

Was macht für Sie persönlich die Faszination des Tanzes aus?

Es ist die Bewegung zur Musik, das Schönste, was einem passieren kann. Wenn die Musik läuft, fällt der ganze Stress von mir ab, ich lasse mich auf die Figuren ein, ich darf meine Frau führen. Ich habe keine Zeit mehr, an etwas anderes zu denken.

Ihre Kooperationen mit Schulen haben sie noch ausgeweitet. Warum interessieren sich so viele junge Menschen wieder dafür?

Ich denke, die Eltern schieben. So ein Tanzkurs gehört für sie einfach dazu, damit ihre Kinder später bei einer Hochzeit oder einem anderen Fest auch einmal tanzen können. Ein Tanzkurs vermittelt auch Etikette und Stil, wenn man weiß, wie man ein Mädchen zum Tanz auffordert. Das kommt auch bei der Jugend wieder gut an.

Warum sind die jungen Leute heute wieder eher bereit, sich ganz traditionell einen Anzug oder ein Ballkleid anzuziehen?

Das ist ja genau der Knackpunkt. Die jungen Leute laufen den ganzen Tag in Jeans herum. Die Rektoren wundern sich auch immer, dass die jungen Leute bei den Abschlussbällen etwas ganz anderes darstellen als in der Schule. Kleider machen Leute. Die Jungen gefallen sich in einem Anzug, die Mädchen in einem hübschen Kleid. Interessant ist es zu sehen, wenn die Mädchen zum ersten Mal auf hohen Schuhen gehen möchten und dafür die Erlaubnis der Eltern bekommen. Das ist für sie etwas Besonderes. Viele Jungen kommen noch ein zweites Mal als „Gastherr“ zu den Abschlussbällen, weil sich oft mehr Mädchen als Jungen anmelden oder jemand plötzlich krank geworden ist.

Immer häufiger erreichen unsere Zeitung Meldungen, dass Paare und Formationen des Vereins im Wettkampfsport aktiv und erfolgreich sind. Wie ist der Stand der Dinge?

Wir haben mit zwei Turnierpaaren angefangen. Als die große Halle fertig war, haben wir weitere Paare für das Turniertanzen motivieren können. Mittlerweile sind es 18 Paare, die im Turniersport tätig sind. Die Trainingsmöglichkeiten und die hohe Qualität unserer Trainer ziehen auch Paare von außerhalb an, die für unseren Verein tanzen. Das zeigt auch nach außen, dass der Verein stabil ist und sich entwickelt. Es ist ein Aushängeschild. Unsere A-Lateinformation kämpft in der Oberliga gerade um den dritten Platz, und das, nachdem sie erst im vergangenen Jahr aufgestiegen ist. Aus den Lateinformationen gewinnen wir auch immer mehr Einzelpaare.