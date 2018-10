Besigheim „Umwelt ist wichtiger als Parteigezänk“

Besigheim / Birgit Riecker

Der Umwelt- und Naturschutz ist wichtiger als Parteiengezänk“, findet Gerhard Müller. Und deshalb ist der ehemalige Umweltreferent beim Gemeindetag jetzt beim Landesnaturschutzverband ehrenamtlich tätig. „Als Sprecher des Ludwigsburger Arbeitskreises des Naturschutzverbands bin ich nun Ansprechpartner für die Mitgliedsvereine“, erzählt der 65-jährige Besigheimer. Dazu gehören beispielsweise der Schwäbische Albverein, die Naturfreunde, der Landesjagdverband und der Landesfischereiverband. „Aber auch der BUND, bei dem ich seit 35 Jahren Mitglied bin, und der Nabu wirken bei uns mit, ohne dem Dachverband anzugehören“, ergänzt Müller.

Seit 1. September ist er in diesem Amt und hat schon seine erste Sitzung geleitet. „Aber ich bin noch damit beschäftigt, mich zu vernetzen“, sagt er. Dazu führt er Gespräche mit den Ortsgruppen, die es fast in jeder Gemeinde im Landkreis gibt. Natürlich haben diese Gruppen unterschiedliche Schwerpunkte, räumt er ein. Daher sei er bemüht, Konsenslösungen herbeizuführen, soweit es gehe. „Bei unserer Arbeit haben wir vorgegebene Schwerpunkte“, erklärt Müller. „Da gibt es die Beteiligungen beispielsweise bei Wasserrechtsverfahren oder Planfeststellungen von Straße und Bahn.“ Gesetzlich nicht vorgeschrieben sei hingegen die Beteiligung des Umweltverbands bei Bauleitplanverfahren. „Viele Kommunen machen es trotzdem freiwillig“, ergänzt er. So erhielten sie genügend Material für die vorgeschriebene Abwägung des Für und Widers.

„Mir ist persönlich wichtig, dass wir mehr beim Klima- und Artenschutz tun und weniger Flächen in Anspruch nehmen“, betont Müller. Ihm missfallen beispielsweise die Schotter- und Gabionengärten, die für Insekten tot sind. Oder er kritisiert, dass manche Menschen ganz unbedacht, eingeflogenes Obst aus Südafrika essen, statt die regionalen Produkte zu genießen. „Und die Klagen über Staus und Luftverschmutzung von Besitzern großer Autos mit hohem Kohlendioxidausstoß finde ich auch nicht gerade prickelnd“, erklärt er.

Beim Artenschutz könne man sich teure Maßnahmen ersparen, wenn man im Vorfeld genauer hinschaue und dann möglicherweise umplane. „Manche Zusammenhänge kennt man noch gar nicht präzise. Aber wir brauchen die Bienen zur Bestäubung und die ‚lästigen’ Wespen zur Schadinsekten-Vernichtung“, meint Müller. Freuen würde er sich auch, wenn die Gemeinden die bauliche Innenentwicklung vor der Ausweisung neuer Baugebiete priorisieren würden, wenn es mehr interkommunale Gewerbegebiete gebe und Baulücken geschlossen werden könnten. Er akzeptiert auch „zähneknirschend“, dass die Landwirtschaft trotz Herbizideinsatz rechtlich als ordnungsgemäße Bodenbewirtschaftung angesehen wird. „Aber ich würde es gerne sehen, wenn deren Förderung nicht an die Fläche, sondern an die umweltschonende Bewirtschaftung geknüpft sei“, sagt Müller. Biomasse könne gerne genutzt werden, wenn sie nicht mit Monokulturen erkauft werde. Und die erneuerbaren Energien wie die Windkraft wird dringend gebraucht, findet der Umweltexperte. Doch das dürfe nicht zu Lasten des Natur- und Artenschutzes gehen. „Ganz wichtig ist auch der ÖPNV“, sagt Müller abschließend. „Als wichtigste Maßnahme sollte der vorhandene erst einmal pünktlich funktionieren.“ Er würde es begrüßen, wenn alte Bahnstrecken reaktiviert werden. Und Elektroautos findet er grundsätzlich dann gut, wenn ihr Strom aus erneuerbaren Energien kommt.

Besigheimer Themen

Hautnah erlebt Müller derzeit die Diskussion um die Radwegunterführung beim Neubau der B27-Enzbrücke. „Sie sollte unbedingt gleich mitgebaut werden. Erfahrungsgemäß wird eine spätere Errichtung nicht günstiger, sondern wesentlich teurer“, sagt er. Seine Meinung zur Gestaltung des Enzparks fällt differenzierter aus: Den geplanten Mühlensteg sehe der Landesnaturschutzverband durchaus positiv. Allerdings sollte es nicht die vorgesehene Drahtseilkonstruktion geben, da diese Kollisionen mit großen Wasservögeln begünstige. Persönlich wünscht er der Stadt, deren Art der Bürgerbeteiligung er „lobenswert“ findet, mehr Mut zur Wildnis für den Bereich zwischen Ernst’scher Mühle und der Hauptstraßenbrücke.