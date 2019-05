Mit gemischten Gefühlen dürfte Adolf Eisenmann an diesem Dienstag den Ratssaal im Besigheimer Rathaus betreten. Nach unzähligen Treffen in den vergangenen 39 Jahren ist es für ihn die letzte Sitzung, an die der 79-Jährige als aktiver Stadtrat teilnimmt. Der Gedanke daran sei „schwierig“, sagte er im Gespräch mit der BZ. Denn „ich habe das gerne gemacht“, stellt er fest.

Es sind noch einmal wichtige Projekte, über die Eisenmann mitentscheiden wird und die er im Vorfeld auch mit vorbereitet hat. Es geht um den großen Kinderspielplatz, der in der Enzaue angelegt werden soll, dort etwa, wo die Rampe der neuen Fußgänger- und Radwegbrücke über die Enz endet. Rund 3,7 Millionen Euro soll die Brücke selbst kosten, der Auftrag dafür soll in der Sitzung vergeben werden. Als Mitglied der Projektgruppe kennt er die Planungen und auch die Kosten bereits.

„Mach du das“

Es war wie so oft, wenn es darum ging, wer Verantwortung übernimmt: „Mach du das, du kannst das“, habe man ihm gesagt, erzählt Eisenmann. „Und dann habe ich halt ja gesagt“: zur Arbeit im Innungsvorstand der Metzger, zur Tätigkeit in diversen Vereinen, als Mitglied der Feuerwehr, als Organisator der Hobbykunst-Ausstellung zu Weihnachten oder als ehrenamtlicher Richter am Sozialgericht in Heilbronn, wo Eisenmann erst kürzlich wiedergewählt worden ist.

„Ja“ sagte er auch, als ihn vor 40 Jahren die Freien Wähler fragten, ob er nicht auf ihrer Liste kandidieren wolle. Ganz unten auf der Liste habe er sich eintragen lassen, um am Montag nach der Wahl zu erfahren, dass er gewählt worden war. „Das kannst du nicht mit der linken Hand machen“, habe er sich gesagt. Seine sportlichen Tätigkeiten als Trainer und Mentor junger Ringer gab der ehemalige Ringer und einstige württembergische Juniorenmeister im Gewichtheben auf. „Beides zugleich ging nicht, wenn man Verantwortung für die Bürger übernehmen wollte“, sagt er.

Von Karl Pfizenmaier, dem damaligen Vorsitzenden der Freien Wähler, dessen Nachfolger er später wurde, ließ er sich Mitte der 90er-Jahre überreden, für den Kreistag zu kandidieren. „Montags waren wir beide in das Gremium gewählt“, erinnert er sich, zusammen mit „20 Bürgermeistern und fünf anderen“. Dort habe er sich mit seinem Talent für Zahlen ebenso einarbeiten müssen wie später im Aufsichtsrat der Krankenhäuser des Landkreises oder in den Anfangsjahren seiner ehrenamtlichen Tätigkeit im Technischen Ausschuss der Stadt Besigheim. Eine „gewisse Anerkennung und Akzeptanz“ habe er überall erfahren, sagt der gelernte Metzgermeister, der gemeinsam mit seiner Frau Renate mehr als 40 Jahre lang seine Metzgerei am Kelterplatz führte.

Zahlreiche Projekte

Das Projekt an der Enzaue ist für Eisenmann nur das letzte in einer langen Reihe von Veränderungen, an denen er mitgewirkt hat. In Erinnung ist ihm vor allem der Bau der B 27-Umgehung. Zunächst hatten sich die Freien Wähler für eine Trassenführung entlang der Enz ausgesprochen, dort wo heute der Radweg verläuft. „Wir haben nicht an den Tunneldurchbruch geglaubt“, erinnert er sich. Erst als der damalige Bürgermeister Werner Grau mit einer festen Zusage aus Stuttgart zurückkam, sei die Fraktion umgeschwenkt. Kaum weniger beschäftigt habe ihn der Umbau der Kelter zur Stadthalle oder das schwierige Projekt der Sanierung des Steinhauses. „Ich wollte das Vertrauen der Besigheimer durch meine Arbeit rechtfertigen, im Ehrenamt und im Beruf“, sagt er. Es sei ihm darum gegangen „meinen Platz auszufüllen“.

Info Die Sitzung des Gemeinderats beginnt um 18 Uhr im Rathaus. Ab 17 Uhr können sich die Bürger über die Pläne für die Enzaue informieren.