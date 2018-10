Fredericktag „Lotta-Leben“ für die Fünftklässler

Besigheim / bz

Gereckte Köpfe, aufrechte Rücken und aufmerksame Augen richteten sich Alice Pantermüller entgegen, als sie in der Aula des Christoph-Schrempf-Gymnasiums vorgestellt wurde. Lutz Schützler von der Besigheimer Bücherei hängte die Messlatte hoch, als er sie als „die coolste und beste Autorin“ für den Fredericktag bezeichnete. Deutschlehrerin Katja Teufel-Pevny hatte die Lesung für die Fünftklässler mit ihm zusammen organisiert.

Zunächst präsentierte Alice Pantermüller die wichtigsten Figuren ihrer Kinderbuchreihe „Lotta-Leben“ und las danach mehrere Auszüge aus dem 14. Band der Romanreihe mit dem Titel „Da lachen ja die Hunde“ vor. Darin sollen Lotta und ihre Klassenkameraden die Berufe der Eltern kennenlernen.

Viele Fragen an die Autorin

Zwischen den Lesungen beantwortete die Autorin die vielen Fragen der Fünftklässler. Diese wollten beispielsweise wissen, ob sie auch in der ersten Romanverfilmung, die nächstes Jahr im Herbst in die Kinos kommt, einen Auftritt habe. Alice Pantermüller meinte, sie habe bei den Dreharbeiten in Köln vorbeigeschaut, und es sei sehr spannend für eine Autorin, dabei zuzuschauen, wie der eigene Roman verfilmt werde. Doch leider habe es an jenem Tag keine Szene gegeben, in der sie habe mitspielen können.

Die Schüler fragten unter anderem auch noch, woher sie ihre Inspiration nehme, warum sie für Kinder schreibe, wann sie mit dem Schreiben angefangen habe oder ob es Lotta auch im wirklichen Leben gebe. Geduldig beantwortete Alice Pantermüller alle Fragen und plauderte dabei ein bisschen aus dem Nähkästchen.

So genossen die jungen Gymnasiasten eine interessante Schulstunde, während der sie bis zum Schluss aufmerksam die Geschichte verfolgten, berichtet Felicitas Pschierer. Sie sahen sich die parallel zur Erzählung präsentierten Bilder aus dem Roman an und lachten über lustige Szenen. Ein kräftiger Applaus war der Autorin garantiert.