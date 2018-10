CDU „Junge Menschen mit Rückgrat erziehen“

Günther Jungnickl

Es war ein illustrer Kreis, der sich da am Freitagabend im ehemaligen Fasskeller der Alten Kelter eingefunden hatte. Nach der Begrüßung durch den Verbandsvorsitzenden Dr. Uttam Das gratulierte Parteimitglied Bürgermeister Steffen Bühler zum Jubiläum, zumal die CDU auch die größte Fraktion in seinem Gemeinderat stellt. Er bescheinigte der Partei jenen Pragmatismus, der von den Bürgern geschätzt werde und ihr bei Kommunalwahlen jedesmal Erfolge beschert.

Der Landtagsabgeordnete Fabian Gramling erinnerte an das Jahr 1968 mit seiner Jugendrevolte und dass ausgerechnet unter diesen Umständen sich in Besigheim Männer und Frauen fanden, die den Mut hatten den Stadtverband zu gründen, der auch noch die Nachbargemeinden Hessigheim, Löchgau und Walheim mit einbezieht. Auch der Bundestagsabgeordnete Eberhard Gienger war zum Gratulieren gekommen und wartete mit Histörchen aus Besigheim auf, die vom Fischerstechen in der Enz bis zum Treffen mit dem Ehrenvorsitzenden Gustav Bäßler reichten. Sein Fazit: „Die CDU hat die Demokratie in unserem Land entscheidend mitgestaltet.“

Über Bildungspolitik

Als Festrednerin hatte der Parteivorstand jedoch frühzeitig die Ministerin für Kultur, Jugend und Sport Dr. Susanne Eisenmann (53) zum Thema „Chancen und Herausforderungen der Bildungspolitik Baden-Württembergs“ gewinnen können, die seit 2016 mit am Kabinettstisch der Landesregierung sitzt. Bevor sie allerdings zum eigentlichen Thema kam, musste sie allerdings erst einmal auf die populistische AfD zu sprechen kommen und ihre Aktion, Schüler dazu zu animieren, jeden Lehrer „zu verpfeifen“, der über diese Partei schlecht spricht. „Diese Art von Denunziation hatten wir schon einmal“ rügte Eisenmann und fügte hinzu: „Wehret den Anfängen!“

Aber dann wandte sie sich ihrem eigentlichen Thema mit der Frage zu: „Welche Inhalte sollen wir heute Kindern und Jugendlichen vermitteln?“ Dazu gehöre für sie auf jeden Fall der respektvolle Umgang miteinander, egal welchem Land, Kulturkreis oder Religion man angehöre. Außerdem sei auf Transparenz und Zuverlässigkeit zu achten. Und: „Jungen Menschen müssen Werte vermittelt werden, damit sie in der Lage sind, auch einmal Rückgrat zu zeigen.“

Obwohl sie weiß, dass gymnasiale Bildung „der Wunsch der meisten Eltern“ ist, brach sie eine Lanze auch für andere weiterführende Schulen. „Wir haben ganz starke Realschulen“, sagte sie, während die Gemeinschaftsschulen sich erst noch bewähren müssten. Denn das Land verfüge über eine exzellente duale Ausbildung. Ihr Credo: „Kinder gehören im richtigen Alter auf die richtige Schule.“ Deshalb wurde auch die Grundschulempfehlung noch einmal von ihrem Haus überarbeitet. Zwar bestehe sie auf „Erziehungspartnerschaft“ zwischen Eltern und den Schulen, „aber Schulen müssen nicht alles lösen können, wo Eltern ihre Schwierigkeiten haben“.

Eines aber wurmt diese ehrgeizige Bildungsministerin schrecklich, nämlich die jüngsten bundesweiten Leistungsvergleiche an Grundschulen. „Baden-Württemberg hat ein Qualitätsproblem, wir sind nur noch unteres Mittelfeld“, klagt sie, „Bayern und Sachsen sind die Spitzenreiter“.

Die eklatanten Rechtschreibschwächen führt Susanne Eisenmann auf den Systemwechsel „Hören und Schreiben“ zurück. „Wir haben uns in den letzten Jahren zu sehr ausgeruht“, tadelt die Kultusministerin und mahnt Förderprogramme an, damit die Grundkompetenzen „Lesen, Schreiben, Rechnen“ wieder direkt in den Fokus rücken.