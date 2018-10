Schwerpunkt Bürgerprotest „Gefahren nach wie vor hoch“

Von Michael Soltys

Am Sonntag ist es wieder soweit: Atomkraftgegner treffen sich auf dem Wanderparkplatz „Schöne Aussicht“ zwischen Kirchheim und Neckarwestheim. Ihr Ziel ist das Atomkraftwerk in Neckarwestheim, wo sie für die sofortige Abschaltung demonstrieren wollen. Zwar steht seit vielen Jahren fest, dass Block II des Kernkraftwerks spätestens Ende 2022 vom Netz gehen muss und damit dasselbe Schicksal erleidet wie Block I, doch das ist den Atomkraftgegnern einfach nicht genug.

Zu ihrem Protestzug finden sich allerdings nur noch wenige Anhänger der Anti-Atomkraftbewegung ein. Manchmal sind es knapp zwei Dutzend, manchmal auch drei, die den Weg mitgehen und sich vor dem Tor des GKN in Neckarwestheim über aktuelle Probleme im Kernkraftwerk oder generelle Tendenzen auf dem Energiesektor informieren.

Das räumt Herbert Würth vom Aktionsbündnis Castor-Widerstand gegenüber der BZ offen ein. Kein Vergleich mit den vielen Hundert Demonstranten, die Ende April 2011 von Kirchheim aus über die Neckarbrücke nach Neckarwestheim zogen, kurz nach der Atomkatastrophe von Fukushima.

Kein Vergleich auch zu den laut Würth rund 500 Atomkraftgegnern, die sich Ende 2017 zur Protestveranstaltung in Heilbronn einfanden, um gegen die beginnenden Castor-Transporte auf dem Neckar von Obrigheim nach Neckarwestheim zu demonstrieren.

Am Sinn des Demonstrationszuges lassen Würth und seine acht bis zehn Mitstreiter im Kern des Aktionsbündnisses trotz der schwachen Resonanz keinen Zweifel. Ihn persönlich treibe an, dass noch immer keine Lösung gefunden wurde, den atomaren Müll aus den Kernkraftwerken sicher zu entsorgen, sagte Würth im Gespräch mit der BZ. Bundesweit gebe es heute 40 Standorte, an denen hoch-radioaktives Material gelagert werde.

Versprechungen, dass die in Neckarwestheim gelagerten Castor-Behälter mit radioaktiven Brennelementen eines Tages in Endlager abtransportiert werden, schenkt er wenig Glauben: „Die Zwischenlager werden deutlich länger als 40 Jahre bestehen, vielleicht sogar 60 oder 80 Jahre“, sagt er. Würth hat mehrere Erklärungen, warum das Thema Atomenergie offensichtlich nicht mehr sehr viele Menschen umtreibt. In vielen Ländern regieren die Grünen mit, parlamentarisch habe sich ein Schulterschluss vollzogen, es gebe in den Parlamenten kaum noch gegensätzliche Meinungen, der Protest werde von der Straße abgezogen.

Gegen den Rückbau

Doch wer nicht mehr auf die Straße geht, der verkennt nach Würths Ansicht, das die Gefahren durch Atomkraftwerke nach wie vor hoch seien. Allein durch den Rückbau der beiden Atomkraftwerke in der genehmigten Form werde in Neckarwestheim Radioaktivität in einer Höhe freigesetzt und über die Luft und das Wasser gestreut, „die wir nicht akzeptieren können.“ Einrichtungen wie das Kernforschungszentrum in Karlsruhe seien nicht in den Atomausstieg einbezogen.

Die Ziele der Anti-Atomkraftbewegung seien deshalb noch längst nicht erreicht, meint Würth. In jüngster Zeit will er sogar Tendenzen festgestellt haben, dass die Energiewende gehemmt und behindert wird, seit drei Jahren etwa bemerkt er eine „Teilkehrtwende“. Bestes Beispiel ist für ihn der Zwang zur Ausschreibung der Energie-Projekte. Eine der Folgen: „In den nächsten Jahren wird es in Baden-Württemberg keine neuen Windräder mehr geben.“