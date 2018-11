Gemmrigheim „Ein mühsames Geschäft“

Uwe Deecke

Sie sind ein Stück Heimat und wichtiger Teil der Kulturlandschaft, die terrassierten Weinberge am Neckar. Darin zumindest waren sich alle einig beim ersten „Winzerdialog“ in der Gemmrigheimer Kelter. Doch sie sind auch ein mühsames Geschäft, und Nachfolger gibt es in der traditionellen Weinbaugemeinde nur wenige. Auf fünf bis sechs kam man bei der Schätzung am Montagabend, als Bürgermeister Jörg Frauhammer zum Austausch zwischen Winzern, dem Regionalmanagement und dem Landschaftserhaltungsverband geladen hatte.

Letzterer sitzt als unabhängiger, von zwei Personen geführter Verband im Landratsamt Ludwigsburg, und Geschäftsführer Dirk Hadtstein gab sich alle Mühe, die besondere Rolle des Kreises heraus zu stellen. Der Landkreis Ludwigsburg hat mit über 300 Hektar den höchsten Anteil an Trockenmauer-Weinbergen in ganz Deutschland. Für Arten- und Biotopschutz gebe es Förderungen von bis zu 90 Prozent bei der Flächenpflege.

Auf Wegebau-Förderungen von 50 Prozent verwies Peter Wendl, der nach dem Abschluss des Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzepts Neckarschleifen (ILEK) das Regionalmanagement übernommen hat und nun mit Marketing, Tourismusförderung, Bewirtschaftungsunterstützung und neuen Sorten die Steillagen unterstützen will.

Noch immer gehören mit Gemmrigheim, Mundelsheim, Ingersheim und Freiberg vier der wichtigsten Kommunen keinem der umliegenden Tourismusverbände an, bemängelte Wendt. Die Idee, Steillagen-Wanderwege von Lauffen bis Benningen links und rechts des Neckars zu schaffen, sei ein wichtiger Schritt. Und auch Gemmrigheim hätte mit einem solchen Weg von der Ortsmitte zum Alten Berg über den Forst zurück in den Ort reizvolle Möglichkeiten.

Für die Brachen gebe es Blühmischungen, Heilkräuter und Obstbäume, um der Verbuschung mitsamt den einhergehenden Schädlingen zu begegnen. Ein Genussplatz am Hang und eine Weinsicht am Forst könnten zusammen mit Gastronomie und passendem ÖPNV für Attraktivität sorgen.

Doch das sind nicht die Probleme der Winzer, die am Abend zum Dialog gekommen waren. „Wie sind die rechtlichen Grundlagen?“, fragte ein Wengerter zu den vernachlässigten Brachen, die Schädlinge in den Weinberg bringen. Grundsätzlich gebe es eine Bewirtschaftungspflicht zum einmaligen Mähen pro Jahr, was in der Praxis aber kaum geschehe, so Dirk Hardtstein vom Landschaftsverband. Das ohnehin mühsame Geschäft werde noch schwerer, wenn man am Nachbargrundstück zwei Meter Brombeerbüsche entfernen müsse, sagte ein anderer Winzer.

Trockenmauern instand zu setzen sei mit Muschelkalk schwierig und man bekomme keine Steine, kritisierte ein weiterer Gemmrigheimer. Und die Bewirtschaftung werde durch die Behörden zusätzlich erschwert, wenn man keine Steine abräumen dürfe, um mit Maschinen auf den Weinberg zu kommen. „Wie stehen die Wengerter zur Rebflurbereinigung?“, fragte er und gab damit der Diskussion eine ganz neue Wendung.

Flächen gehen verloren

„Blauäugigkeit“ warf Dr. Götz Reustle von der Felsengartenkellerei den Natur- und Landschaftsschutzverbänden vor. „Die Wirklichkeit ist eine andere“, so der Vorstandschef, man werde massiv Flächen verlieren und nur ein paar schöne Flecken für das Landschaftsbild erhalten können. Bei einer Absage an eine Flurbereinigung aus Naturschutzgründen gehe es letztlich um ein „Verbot des wirtschaftlichen Anbaus“.

Für eine Rebflurbereinigung, die womöglich 15 Jahre dauert, seien die meisten Anwesenden zu alt, befand ein Teilnehmer, und es kämen dafür auch nur manche Flächen in Frage. Für eine Arbeitsgruppe fand sich immerhin eine Handvoll jüngerer Winzer, die zukünftige Möglichkeiten ausloten wollen.