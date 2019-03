Besigheim „attac“ macht in Besigheim unbeirrt weiter

„attac“ macht in Besigheim unbeirrt weiter

Michael Soltys

Furusato, so lautet der Titel eines Dokumentarfilms, den die Besigheimer attac-Gruppe am Montag, 11. März, im Wartesaal des ehemaligen Bahnhofs zeigt. Er dreht sich um die Menschen, die nach der Atomkatastrophe von Fukushima in ihrer Heimat, japanisch Fukusato, geblieben sind oder bleiben mussten.

Der kritische Blick auf die Atomkraft, die Finanzströme des globalen Kapitals, die Ernährung oder die industrielle Landwirtschaft und ihre Folgen, das sind typische Themen von attac, die auch von der Besigheimer Gruppe immer wieder aufgegriffen werden. Und daran wird sich auch nichts ändern, nachdem der Bundesfinanzhof den Globalisierungskritikern die Gemeinnützigkeit aberkannt hat.

In Doppelfunktion

Das sagt Bernd Moritz, der Vorsitzende der attac-Gruppe Ludwigsburg-Besigheim. Sie ist die einzige im Landkreis Ludwigsburg und vor allem in Besigheim aktiv. Das hat einen einfachen Grund: Mit dem Wartesaal hat die Gruppe leichten Zugang zu einem Veranstaltungsraum. Moritz ist zugleich Vorsitzender des Wartesaal-Vereins, der Jazz-Konzerte, Kabarett und Ausstellungen anbietet.

Zu Buchvorstellung von attac drängen sich schon einmal 40 bis 50 Menschen in dem Saal, sagt Moritz, der bei seiner Arbeit für die etwa 200 Mann starke attac-Gruppe auf die Unterstützung von sieben bis acht Mitstreitern rechnen kann. Die praktische lokale Arbeit überlässt attac anderen Organisationen wie der Zukunftswerkstatt in Besigheim, die beispielsweise das Repair-Café organisiert. Sie habe sich ein Stück weit aus attac heraus entwickelt, agiere aber unabhängig.

„Nicht nachvollziehbar“

Die Entscheidung des Bundesfinanzhofes ist für Moritz nicht nachvollziehbar. Als Kritiker der Globalisierung will attac eine „Gegenöffentlichkeit“ schaffen sagt er. Das versteht er als politische Bildungsarbeit, die ganz selbstverständlich in eine politische Richtung gehe. Seiner Meinung nach ist es durchaus legitim, diese Art von Information und Aufklärung mit Meinung und politischen Strömungen zu verbinden, auch mit Interessen. Das lasse sich nur schwer trennen. Der Bundesfinanzhof dagegen hatte attac vorgeworfen, die politische Meinung zu beeinflussen, mit Gemeinnützigkeit habe dies nichts zu tun.

Unmittelbare Folgen für die Arbeit der Besigheimer Gruppe habe das Urteil nicht. Für die Finanzierung der Vorträge und Filmvorführungen bekomme die Gruppe einen Teil der Spenden, die im Landkreis eingehen. „Das hat bisher ausgereicht“, sagt Moritz und werde wohl auch künftig ausreichen, um Referenten zu bezahlen oder Filme zu entleihen. Einen Eintritt zu den Veranstaltungen nimmt die Gruppe nicht, sie bittet um Spenden.