Besigheim 800 000 5G-Mobilfunkstandorte

Besigheim / Uwe Deecke

Derzeit wird der Beitritt zum Zweckverband „Kreisbreitband Ludwigsburg“ in allen Gemeinderäten der Kreiskommunen beraten. Bis Jahresende will man die Zusagen, um gemeinsam als „Gigabit Region Stuttgart“ den Glasfaserausbau zu forcieren.

Im Besigheimer Ausschuss für Umwelt und Technik hatte man dafür den aus Besigheim stammenden Projektleiter Matthias Gauger als Experten. Er verdeutlichte die Vorteile eines solchen Zusammenschlusses: So könne man mit der Telekom verhandeln, die die Ausschreibung für den Glasfaserausbau des Verbands Region Stuttgart gewonnen hatte. Und zwar mit deutlichem Abstand zu Platz zwei mit Vodafone, die 200 Millionen Euro habe investieren wollen.

Favorisierter Partner

Die Telekom investiert nun durch den aufbauten Druck 600 Millionen in den Glasfaserausbau und setzt weitere 500 Millionen, wenn die Kommunen denselben Betrag aufbringen. Dazu verfügt sie über die beste bestehende Infrastruktur, was sie als Partner favorisierte. Bis 2025 solle jeder zweite Haushalt, alle Industrie- und Dienstleistungsunternehmen und alle förderfähigen Schulen mit Glasfaser versorgt sein. Bis 2030 sollen sogar 90 Prozent alle Haushalte vom Glasfaser profitieren, so lautet das ehrgeizige Ziel des Zusammenschlusses. „Die Ausbauplanung erfolgt alle 12 bis 24 Monate“, so Gauger, und im ersten Schritt seien die Schulen gleich förderfähig. Das Markterkundungsverfahren gehe bis Februar, ab März könnten die ersten Förderanträge laufen.

Was für welchen Betrag ausgebaut wird, entscheidet aber der Gemeinderat. Wobei es bei den größeren Städten mit eigenen Stadtwerken noch Bedenken gibt, die um das eigene Geschäftsmodell fürchten. Doch Bürgermeister Steffen Bühler ist optimistisch, dass auch Ludwigsburg, Bietigheim-Bissingen und Kornwestheim dem Zweckverband beitreten werden. „Der Kreistag hat es am Freitag beschlossen“, so Bühler und er sehe keine Anzeichen, dass hier Kommunen ausscheren.

Wichtig sei, dass die Telekom den „open access“ anbiete, also auch fremde Anbieter im Netz zulasse, erklärte Gauger. Eine „Revolution sei der „5G“-Standard, den die Telekom damit vorantreibe und der mit seiner Geschwindigkeit in Zukunft von großer wirtschaftlicher Bedeutung sei. Die Telekom plane in der Region 800 000 5G-Mobilfunkstandorte, die für alle Anwendungen der Zukunft tauglich seien. Ob es die Leute zu Hause dann auch annehmen, sei die andere Frage, so Bühler. Vielen reichten die 100 Mbit. Teuer wird die Investition zunächst nicht: Die Stadt bezahlt 50 Cent pro Einwohner und erwirbt einen Geschäftsanteil von 7143 Euro. Was der Ausbau dann kostet darf, wird im Gemeinderat beraten und entschieden. Der Ausschuss fasste den Empfehlungsbeschluss für die nächste Gemeinderatssitzung einstimmig.