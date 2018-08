RSV Besigheim 18 Punkt Acht-Fahrer bewältigen den Arlberg-Giro

Besigheim / bz

Die Teilnahme an einem großen Radsportereignis in den Bergen ist seit vielen Jahren ein fester Programmpunkt im Jahreskalender von „Punkt Acht“, der Rennsportgruppe des Besigheimer Radsportvereins. Mehrfach haben die Rennradsportler an der Dolomitenrundfahrt in Italien teilgenommen. In diesem Jahr fuhren einige „Punkt Achtler“ auch bei der Rundfahrt über die Höhen der Vogesen im Elsass mit, der „Alsacienne“.

Höhepunkt des Jahres 2018 war allerdings der Arlberg-Giro, an dem 16 Rennradfahrer des Besigheimer Radsportvereins und zwei Gäste aus der Schweiz teilnahmen, wie der Verein berichtet. Zum ersten Mal konnten die Besigheimer dabei ihre neuen Rennsport-Trikots präsentieren, die mithilfe einiger lokaler Sponsoren entstanden sind. Als größte Startergruppe in einem Feld von etwa 1500 Teilnehmern ragten sie damit deutlich heraus und wurden am Start gesondert begrüßt.

Alle 18 Fahrer, die um 7 Uhr morgens in St. Anton an den Start gingen, bewältigten die Herausforderungen der Strecke über 150 Kilometer und etwa 2500 Höhenmetern. Direkt nach dem Ortsausgang von St.Anton ging es hoch zum Arlberg-Pass und dann bergab bis etwa Bludenz und dann weiter in Richtung Silvretta-Höhenstraße. Der folgende Aufstieg auf die 2032 Meter hohe Bieler Höhe über den Silvretta-Stauseen erwies sich mit seiner Höhendifferenz von 1094 Metern und seinen Steigungsrampen von elf und mehr Prozent als echte Herausforderung.

Entsprechend groß waren die Leistungsunterschiede. Schnellster Fahrer des RSV war Jochen Fink, der nach 5 Stunden und 32 Minuten auf Platz 639 ins Ziel kam. Mit 1:08 Stunde gewann er auch die Bergwertung an der Bieler Höhe. Der letzte RSV-Fahrer rollte nach 8:26 Stunden über die Ziellinie, von Krämpfen geplagt, aber zufrieden. Weitere Infos zum Verein gibt es online.

www.rsv-besigheim.de