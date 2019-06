Rund um die World-Press-Photo-Ausstellung ist in Balingen ein großes Programm geboten, darunter auch ein FotoSlam.

Eines ist den Machern der Ausstellung besonders wichtig: Während die besten Pressefotos der Welt vom 29. Juni bis zum 21. Juli in der Balinger Zehntscheuer ausgestellt sind, soll sich in der Eyachstadt alles ums Thema Fotografie drehen. Das Spiel aus Licht, Blende und Zeit soll Stadtgespräch werden, vor allem aber auch junge Menschen begeistern. Sie dürften insbesondere vom sogenannten FotoSlam angetan sein, der am Freitag, 12. Juli, in der Frommerner Schwelhalle stattfindet. Dort kreuzen sich an diesem Abend die dortige Graffiti-Ausstellung Revolte und die World-Press-Photo-Ausstellung.

Beim ersten FotoSlam Balingens stehen nicht Dichter, sondern Fotografen auf der Bühne. Sie haben vier Minuten Zeit, dem Publikum ihr Motiv, sein Entstehen und die Idee dahinter zu erklären. Je einfallsreicher, witziger oder origineller, desto besser. Und dann? Wird abgestimmt, mit Applaus und Stimmzetteln. Pflicht ist eine besonders spektakuläre Vorstellung allerdings nicht. Teilnehmen können alle, die gerne Fotos machen – ob mit Toptechnik, einfacher Digitalkamera oder Smartphone ist dabei völlig egal. Es geht um die Lust am kreativen Blick und am Ausprobieren. Das Motto welt_bewegend lässt dafür in jedem Fall genügend Freiraum. „Die Anforderungen sind bewusst niedrig gehalten“, erklärt Claus Spitzer-Ewersmann, der die World-Press-Photo-Ausstellung bereits mehrmals in Oldenburg gezeigt hat und in Balingen mit den Ausstellungsmachern der Volkshochschule zusammenarbeitet. Spitzers Agentur steckt hinter dem Konzept des FotoSlams.

„Die Idee hat uns überzeugt“, sagt Ottmar Erath, Leiter der Volkshochschule Balingen. „Gerade die Geschichte hinter einem Foto ist oft besonders spannend, und genau darum geht es beim FotoSlam.“ Erath schließt nicht aus, dass dieser sich als neues Kleinkunstformat in Balingen etablieren könnte.

In Oldenburg, berichtet Spitzer, sei die Veranstaltung regelmäßig ein großer Erfolg. An den wollen die Balinger nun anknüpfen. Dafür haben die Verantwortlichen den bekannten Poetry-Slammer Nik Salsflausen als Moderator verpflichtet. Er wird auch das Publikum in die Veranstaltung mit einbeziehen. Denn auch das ist Spitzer wichtig: „Der FotoSlam ist kein klassisches Museumsprogramm, sondern ein Programm zum Mitmachen.“ Eines, das nicht nur das Publikum in der Halle begeistern soll, denn der Slam wird auch live ins Netz übertragen.

Zu Beginn wird Moderator Nik Salsflausen die zehn Teilnehmer vorstellen, deren Fotos es durch die Vorauswahl einer Jury geschafft haben. Sie werden dann ihre Fotos präsentieren und um die Gunst des Publikums buhlen.

Dabei solle es auch lustig zugehen, betont Initiator Claus Spitzer. „Das Ganze ist eine Ergänzung zur World-Press-Photo-Ausstellung.“ Letztere zeigt inhaltlich naturgemäß schwerere Kost, etwa das Leid aus Krisenregionen der Welt. Der FotoSlam dürfe durchaus ganz bewusst Spaß machen, sagt Spitzer. Somit beschäftigt sich das Rahmenprogramm, das die Ausstellungsmacher um Balingens VHS-Chef Ottmar Erath zusammengestellt haben, auf verschiedenste Weise mit der Fotografie – ob Workshop, Vortrag, Podiumsdiskussion oder eben FotoSlam. Auch so soll das Thema Fotografie aus der hochkarätigen Ausstellung heraus an verschiedene Veranstaltungsorte, in die ganze Stadt getragen werden.

Den Bestplatzierten winken hochwertige Gewinne, laut Volkshochschule Balingen eine Digitalkamera, ein Fotodrucker und eine Sofortbildkamera.

Wer beim FotoSlam mitmachen möchte, kann ein Foto mit der Dateigröße von mindestens 1 MB an folgende Mailadresse einreichen: woldpressphoto@vhs-balingen.de. Einsendeschluss ist 1. Juli. Zehn Bilder werden es in der Vorauswahl auf die Slam-Bühne schaffen.

Die Ausstellung in der Zehntscheuer rückt näher

Eröffnung Am 29. Juni um 10 Uhr eröffnet der niederländische Fotograf Pieter ten Hoopen die World-Press-Photo-Ausstellung in Balingen. Er wird den ersten Besuchern Rede und Antwort über seine Arbeit „The Migrant Caravan“ stehen. Sie wurde zur Story of the Year gekürt. Rund zwei Monate lang hatte ten Hoopen den aus Mittelamerika kommenden Migrantentreck Richtung USA begleitet. „Ich möchte zeigen, was es heißt, auf dem Weg in ein neues Leben zu sein und was sich die Menschen erhoffen“, sagt der in Stockholm lebende Fotograf.

Programm Drei Wochen lang zeigt die Ausstellung die 150 herausragenden Pressefotos des vergangenen Jahres. Flankiert wird sie durch ein umfangreiches Rahmenprogramm an verschiedenen Orten in Balingen: Vorträge, Diskussionen, Fotografenmatineen, ein Workshop und Balingens 1. FotoSlam am 12. Juli in der Frommerner Schwelhalle.