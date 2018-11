Balingen World-Press-Photo-Schau kommt in die Zehntscheuer

Balingen / Nicole Leukhardt

Sie zeigen Naturgewalten, bilden Momentaufnahmen politischen Geschehens ab, halten Menschen im Glück und Menschen in Not fest: Die Bilder der World-Press-Photo-Ausstellung sind die 150 besten Aufnahmen von Pressefotografen weltweit. So kontrovers wie die Motive war auch die Diskussion unter den Räten des Verwaltungsausschusses der Stadt Balingen.

Und zwar nicht über die Qualität der Ausstellung. Ottmar Erath, der mit seiner Volkshochschule die Fotos in der Zehntscheuer präsentieren möchte, beschrieb die Schau, die im süddeutschen Raum einmalig wäre, als ganz besondere Chance für Balingen. Er berichtete von den guten Erfahrungen der Stadt Oldenburg, stellte ein Rahmenprogramm mit Fotowettbewerb und Schaufenstergalerie in Aussicht und hob besonders die lang ersehnte Zielgruppe der 21- bis 35-Jährigen hervor. Stadthallengeschäftsführer Matthias Klein lobte das sehr erfolgversprechende Konzept, das „in die Zehntscheuer wie die Faust aufs Auge“ passe.

Die kritischen Fragen, die den Tagesordnungspunkt zu einem der am hitzigsten diskutierten des Abends werden ließen, drehten sich vielmehr um die Tatsache, dass die Volkshochschule Ausrichter der Fotoausstellung sein möchte. „Gibt es einen Kooperationsgedanken zwischen Volkshochschule und Stadt, der über die Bereitstellung der Zehntscheuer hinausgeht?“, wollte SPD-Rat Alexander Maute wissen und trat damit eine Diskussion los, in die etliche Ratskollegen einstimmten.

„Ist eine Ausstellung nicht Privileg der Stadthalle?“ wollte Andelin Hotkowic (CDU) wissen. „Es ist kein Ersatz für eine Kunstausstellung, sondern ein Bildungsprojekt“, erklärte Oberbürgermeister Helmut Reitemann und sollte dies im Verlauf der Diskussion mehr als einmal wiederholen. Dennoch wurde das Stadtoberhaupt nicht müde, die gute Zusammenarbeit zwischen Stadt und VHS zu betonen.

Stadt trägt möglichen Flop mit

Die Kritiker gaben sich jedoch nicht so schnell zufrieden. „Man muss die Wege einfach sauber einhalten, ich habe nichts gegen Kultur, aber was tun wir, wenn morgen jemand anders kommt und seinen Abmangel gedeckt wissen möchte?“, blieb Conny Richter (Grüne) indes hartnäckig. Denn während die Volkshochschule die Organisation der Ausstellung zwar übernimmt, bat sie die Stadt gleichzeitig um finanzielle Absicherung, sollte die Schau wider Erwarten ein Flop werden. 67 500 Euro kostet die Ausstellung. Sollten nur 3750 Besucher sie sehen wollen, Sponsoren nur 15 000 Euro beisteuern, bliebe an der Stadt ein Fehlbetrag von 30 000 Euro hängen. Im besten Fall, bei 8750 Gästen, würde sich die Ausstellung jedoch selbst tragen. „Wir haben vorsichtig gerechnet und sind optimistisch“, sagte Ottmar Erath, der sich mit Vehemenz für sein Herzensprojekt einsetzte. „Die Ausstellung ist fraglos eine tolle Sache, es gehört sich jedoch, dass Fragen aus dem Gremium mit Anstand beantwortet werden, dazu gehören auch Mimik und Gestik“, rügte Grünen-Rätin Ute Hettel. „Fragen stellen muss erlaubt sein“, urteilte auch Andelin Hotkowic. Einstimmig gaben letztlich alle grünes Licht. „Wir wollten was für diese Generation bieten, jetzt werden wir das auch stemmen“, schloss Irmgard Priester (FDP).