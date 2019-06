Der Mai 2019 war seit langem mal wieder ein Monat, der in der Witterung deutlich zu kalt ausfiel.

Mit dem Mai endet für die Meteorologen das Frühjahr, das in der Rückschau mit 8,7 Grad um 4 Zehntelgrade wärmer war als es die Durchschnittstemperatur (1991 – 2010) in den drei Frühlingsmonaten März bis Mai anzeigt. Das Frühjahr war auch ein klein wenig feuchter als üblich – 240 Liter gegenüber durchschnittlich 233,7 Litern. Die Sonne schien in den drei Monaten 568,6 Stunden – der Durchschnitt liegt bei 515,2 Stunden.

Der Mai 2019 begann mit einem lieblichen Maientag: sonnig, mit 18,6 Grad nicht zu warm und deshalb gerade willkommen, um in eine Maiwanderung zu starten. Wer diese aufschieben wollte, der war schlecht beraten, denn tags darauf regnete es und mit der Temperatur ging es in Richtung Frost Am 6 Mai herrschten Minusgrade und in den Regen mischte sich Schnee, der teilweise sogar liegen blieb. Waren es die zu früh einsetzenden Eisheiligen? Der Deutsche Wetterdienst vermeldete nüchtern, dass in der ersten Monatshälfte hoher Luftdruck immer wieder kühle Luft von Norden her zu uns führte. Nun wie dem auch sei – bis zum 10. Mai war der Monat um 4,2 Grad für die Jahreszeit zu kalt, und kalt sollte es auch weiterhin bleiben.

Dem Kalender nach beginnen die Eisheiligen am 12. Mai. Die „Eisheiligen“ Pankratius, Servatius und Bonifatius sowie die „Kalte Sophie“ stehen für einen Kälteeinbruch zwischen dem 12. und 15. Mai und der Volksmund reimte dazu: „Vor Nachtfrost bist Du sicher nicht – bis Sophie vorüber ist“. Und tatsächlich: Die „Kalte Sophie“ brachte nochmals Frost. Über den 16. Mai besagt eine Bauernregel: „Nepomuk gibt au no en Duk“. Und genau so war es dieses Jahr, denn auch dieser Tag brachte nochmals Frost. Vor dem Sommer war aber wohl „Nepomuk“ der letzte Frosttag.

Bis zur Monatsmitte hatte es im Mai „nur“ 29,3 Liter geregnet und man befürchtete wieder einen zu trocken ausfallenden Monat. Doch ab dem 18. Mai führte Tief „Axel“ regengeschwängerte Luft nach Deutschland. Am Morgen des Sonntag, 19. Mai, zeigte der Regenmesser 10,1 Liter pro Quadratmeter an. Es folgten 27,8 Liter, 31,6 Liter, und zum Abschluss am 21. Mai nochmals 11,6 Liter pro Quadratmeter oder Millimeter Niederschlag. In der Summe waren dies dann in den vier Tagen 81,8 Liter. Der Deutsche Wetterdienst meldete für die DWD-Stationen Bronnhaupten 67,4 Liter, für Albstadt/Badkap 75,5 Liter, Meßstetten 66,6 Liter und für Hechingen 97,9 Liter pro Quadratmeter. Soviel hatte es schon lange nicht mehr geregnet. Doch das Nass war willkommen, denn aufs Jahr gerechnet fallen im Durchschnitt von Januar bis Mai 328,9 Liter – heuer waren es 315,7 Liter. Das Jahr ist also noch nicht zu nass.

Nach dem großen Regen wurde es wärmer. Am Donnerstag, 23. Mai, wurden zum ersten Mal im Mai die 20 Grad-Marke erreicht und überschritten. Und der wärmste Tag vom Mai war der 24. Mai mit 22,7 Grad. Einen Sommertag mit 25 Grad Celsius hat es bis dahin allerdings noch nicht gegeben. Das war im Mai 2018 anders: Vor einem Jahr gab es acht Sommertagen.

Die letzten Maitage in diesem Jahr waren recht angenehm und frühlingshaft. Jetzt öffneten auch die Freibäder. Warten wir ab: „Ist der Mai kühl und nass, füllt’s dem Bauern Scheun und Fass“.

Zur Einordnung: Im Mittel der Vergleichsperiode (1981 – 2010) war es bei uns im Mai durchschnittlich plus 12,6 Grad warm, an Niederschlag fielen durchschnittlich 109,5 Liter pro Quadratmeter, und die Sonne schien seit 1991 bis 2010 durchschnittlich 204,1 Stunden.

Der diesjährige Mai brachte es dagegen auf eine Mitteltemperatur von „nur“ plus 10,5 Grad Celsius – 120,9 Liter (110 Prozent) Niederschlag und 201,8 (99 Prozent) Sonnenscheinstunden.

Info Alle angeführten Werte wurden in Balingen-Heselwangen, 573 Meter über dem Meer registriert.