Wirtschaftsminister Altmaier in Ebingen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat in der Ebinger Festhalle die heiße Phase des Wahlkampfs für Bundestagskandidat Thomas Bareiß und Listenkandidatin Julia Alt eingeläutet. Im Fokus der Reden: die Wirtschaft in der Klimakrise und der Plan, wie die CDU die Transformation hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft schaffen will.