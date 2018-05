Engstlatt Wie aus dem Schwertransport eine echte Ferienattraktion wurde

Engstlatt / Lydia Wania-Dreher, Michael Würz, Georg Wilkens

Um kurz nach 3 Uhr rollte der spektakuläre Schwertransport ins Engstlatter Umspannwerk. Zuvor hatten Hunderte das Geschehen verfolgt.

Knapp 300 Tonnen auf 32 Achsen: Am Dienstagabend um Punkt 21 Uhr startete der Tross mit dem neuen Transformator für das Umspannwerk Engstlatt von einem Parkplatz bei Stein aus.

Der Koloss war zuvor per Schiene vom Stuttgarter Hafen aus nach Tübingen gefahren. Von dort ging es dann auf die Straße, denn aufgrund der hohen Achslast gab es für den letzten Abschnitt bis nach Engstlatt keine Freigabe von der Bahn.

Im vergangenen Jahr war das anders. Damals hatte eine andere Spedition den Transport durchgeführt – deren Spezialfahrzeug mehr Achsen hat, was weniger punktuelles Gewicht bedeutete.

„Ein Transport über die Straße ist viel aufwendiger“, erklärte Pressesprecher Alexander Schilling von Transnet BW. Das zeigte sich auch Dienstagabend. Denn bereits kurz nach der Abfahrt stand der Transformator auch schon wieder still – vor den Augen zahlreicher Zuschauer.

Die beiden Zugfahrzeuge hatten Probleme beim Lenken und so musste nachjustiert werden. Die erfahrenen Arbeiter der Spedition Kübler aus Michelfeld fanden jedoch schnell eine Lösung.

Nach einem kurzen Stopp ging es unter den Augen vieler Schaulustiger und in Begleitung der Polizei weiter nach Rangendingen und Bisingen. Hunderte Zuschauer warteten dort geduldig auf den Mega-Schwertransport, einige campierten an der Strecke. „Das sind Szenen wie bei der Straßenfasnet“, sagte einer.

In Steinhofen fuhr der Schwertransporter dann mitten in der Nacht auf die B 27. Dafür waren bereits am Abend die Leitplanken abmontiert worden. Über eine Behelfsausfahrt gelangte der Transformator dann um kurz nach 3 Uhr zum Umspannwerk.