Rosenfeld Wenn die unechte Teilortswahl keine Rolle spielt

Rosenfeld / Rosalinde Conzelmann

Für die Rosenfelder ist die Kommunalwahl am 26. Mai keine Wahl wie jede andere. Vor fünf Jahren hat der Gemeinderat in einer umstrittenen Ad-hoc-Entscheidung die unechte Teilortswahl abgeschafft.

Das bedeutet, dass am 26. Mai 2019 zum ersten Mal ohne diese Sonderregelung des Kommunalwahlrechts gewählt wird, die den Ortsteilen bislang eine Vertretung im Gemeinderat garantiert hatte.

„Die Abschaffung der Unechten Teilortswahl (UTW) bewegt uns immer noch“, sagt Klaus May, Sprecher der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) im Gemeinderat.

Seine Liste war mehrheitlich dagegen. May spricht von einer unglücklichen Abstimmung vor fünf Jahren.

Umso gespannter sind alle darauf, wie die Wahl ausgehen wird. „Es könnte sein, dass die Ortsteile nicht mehr im Stadtparlament vertreten sind“, nennt May den schlimmsten Fall, der seiner Meinung nach eintreten könnte.

Am 12. März findet die Nominierung der Kandidaten seiner Liste in der Festhalle statt. Die UWG will für die insgesamt 14 Gemeinderatssitze eine Liste mit 14 Namen präsentieren. Der Listenwunsch wäre es, dass Bewerber aus allen sechs Stadtteilen und der Kernstadt darauf stehen würden.

Dies aber gestaltet sich als gar nicht so einfach. „Die Kandidatensuche war bislang sehr schwer“, sagt Klaus May und schiebt das Wort „ernüchternd“ nach. Die Gründe, die für eine Absage genannt wurden, seien ähnlich.

„Meist wird auf die berufliche Anspannung verwiesen“, erzählt der Familienvater. Ebenso führten die Angesprochenen im Alter zwischen 30 und 50 Jahren familiäre Gründe an. Dennoch will er am Ball bleiben und ist zuversichtlich, dass bis zur Nominierung die Liste voll sein wird. „Zwei, drei Bewerber fehlen noch“, sagt er.

Es seien vor allem junge Menschen, die abwinken würden und auch ein Vertreter aus Brittheim sei noch nicht gefunden. Dafür stehen vier neue Frauennamen auf der UWG-Liste.

Erfreulich ist auch, dass im Gemeinderat innerhalb seiner Liste keine Politikverdrossenheit herrscht. „Wir wollen alle weitermachen“, freut sich May. Und die Ziele seien klar definiert: „Wir wollen weiter Akzente im Tourismus setzen und Rosenfeld als familienfreundliche Stadt voranbringen.“

Stolz ist der Stadtrat auf die Sparpolitik der vergangenen Jahre: „Das soll uns mal einer nachmachen.“ Wie berichtet, hat die Stadt in den vergangenen Jahren Zug um Zug Kredite getilgt und nur noch 80 000 Euro Schulden.

„Um unseren finanziellen Background beneiden uns viele Nachbarstädte“, sagt May, der die Erfahrung gemacht hat, dass sich gegenüber früher der Ton im Gremium verbessert hat: „Es gibt weniger persönliche Angriffe, dafür geht es mehr um die Sache.“

Allerdings stellt er auch 50 Jahre nach dem Zusammenschluss zur gemeinsamen Stadt noch immer Kirchturmdenken fest: „Das ist schade, aber schwer abzubauen.“