Zollernalbkreis Weniger Azubis und mehr Studenten

Zollernalbkreis / Von Jörg Wahl

Die Gesellschafterversammlung der Fördergesellschaft des Handwerks Zollern-Alb-Sigmaringen und die Mitgliederversammlung der Kreis­­hand-

­werkerschaft Zollern-Alb tagten gemeinsam im Landgasthaus Stiegel in Tailfingen. Die Eröffnung oblag dem Vorsitzenden August Wannenmacher, Kreishandwerksmeister.

Im Anschluss war es Geschäftsführer Jürgen Greß, der Daten und Fakten der Fördergesellschaft des Handwerks Zollern-Alb-Sigmaringen zur Bilanz sowie G+V-Rechnung nannte und einzelne Posten erläuterte. Einstimmig erteilte die Versammlung die Genehmigung des Jahresabschlusses. Ebenso stimmten sie dem Antrag Wannenmachers zur Entlastung des Geschäftsführers zu.

Im zweiten Teil startete die Mitgliederversammlung der Kreishandwerkerschaft Zollern­-Alb. Rückblickend und mit Bildmaterial erinnerte August Wannenmacher an alle Termine und Aktivitäten im Berichtsjahr.

Nicht unerwähnt ließ er die Themen Abbau Bürokratie, Diesel-Fahrverbot, Rückkehr zur Meisterpflicht, Umgang mit dem Datenschutz und Öffentlichkeitsarbeit.

Für die gute Zusammenarbeit bedankte sich Wannenmacher bei der Geschäftsstelle sowie allen Mitstreitern und beendete seine Rede mit dem Spruch „Gott schütze das ehrbare Handwerk“. Hauptgeschäftsführer Dr. Joachim Eisert (Handwerkskammer Reutlingen) ging in seinem Grußwort auf einige markante Punkte ein. Die Konjunktur bringe weiterhin gute Einschätzungen der Geschäftslage. Die Quote liege höher als im Vorjahr. Die Betriebe seien mehr als ausgelastet gewesen. Ein kleiner Rückgang sei bei der Ausbildungssituation in 2018 aufgrund des Trends zum Studium spürbar gewesen. Die Gesamtzahl der an den Hochschulen eingeschriebenen Studenten lag bei 2 867 586 in Deutschland – eine Zunahme von 0,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Dagegen habe sich die Zahl mit 508 828 der Studienanfänger um 0,8 Prozent verringert. Berufsausbildungsverträge bestanden zum 31. Dezember 2017 in Deutschland (alle Bereiche) 1 323 890 (Zunahme um 0,2 Prozent); alleine im Handwerk 365 182 (Zunahme um 0,6 Prozent). Etwa zwölf Prozent brechen ihre Ausbildung vorzeitig ab.

Nach Aussagen zur Grundsteuerreform, Kfz-Steuerbescheide und der Meisterprämie bedankte sich Dr. Eisert für die vorbildliche Teamarbeit. Über die Jahresrechnung mit Erläuterungen zu den einzelnen Posten und dem verbuchten Überschuss informierte anschließend Geschäftsführer Jürgen Greß.

Frank Gress, der mit Herbert Wallisch die Kassenprüfung vollzog, bestätigte der Versammlung die Korrektheit, es folgte die Entlastung. Gebilligt wurden außerdem die vorgelegten Mitgliedsbeiträge.

Die Vorstellung des Haushaltsplanes für 2019 mit einer Gesamtsumme von 549 343 Euro durch Jürgen Greß erhielt die Zustimmung der Mitglieder.