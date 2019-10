Aus einem Fenster stieg dichter Rauch auf – wie sich herausstellte, war eine Waschmaschine in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Für die Einsatzkräfte der Feuerwehr Tailfingen, die mit dem Löschzug anrückten, war dies der zweite Einsatz am Montagabend: Sie waren zuvor bereits wegen beißender Gerüche in eine Bäckerei gerufen worden. Dort konnten sie Entwarnung geben.

