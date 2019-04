Schon bei Begrüßung sagt Markus Schmid, Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse Zollernalb: „Vertrauen im Bankgeschäft ist für uns als Sparkasse quasi die Luft zum Atmen. Und wir sind froh, dass unsere Kunden uns dies entgegenbringen – was uns zahlreiche Umfragen und Studien bestätigen.“ Als Moderator mit reichlich Fernseherfahrung führt Andreas Franik im Anschluss durch das Programm. Nach einem Interview mit Markus Schmid zum Thema Vertrauen stellt er seinen Gesprächspartner Leo Martin vor, der zehn Jahre für den Verfassungsschutz gearbeitet hat.

Ein James Bond? „Schöne Frauen und Autos waren dabei“, lacht Leo Martin. Doch typische Geheimdienstarbeit bestehe im Sammeln von Nachrichten, um aus diesen Puzzlestücken ein Bild zusammenzusetzen. Sein Auftrag war es, Vertrauensmänner im Milieu der Organisierten Kriminalität anzuwerben. Er hat wildfremde Menschen unter schwierigsten Bedingungen in kürzester Zeit dazu gebracht, ihm zu Vertrauen und mit dem Geheimdienst zusammenzuarbeiten.

„Wenn du Vertrauen gewinnen willst, musst du dich selbst vertrauenswürdig zeigen“, sagt Leo Martin und führt die Techniken vor, die Anwerbern, Agentenführern und Verhörspezialisten gleichermaßen von Nutzen sind, zum Beispiel die präzise Beobachtung unbewusster Signale.

Für ein Experiment wählt Leo Martin Teilnehmer aus dem Publikum aus, die er willkürlich zusammenstellt. Sie erhalten die Aufgaben weiße und schwarze Kugeln aus einem Beutel zu ziehen, und versuchen, diese vor ihm zu verbergen. Er plaudert mit ihnen, beobachtet die Reaktionen, wechselt das Thema – und doch errät er immer wieder die Farbe der Kugeln, die seine Gesprächspartner hinter ihrem Rücken verstecken.

Am Ende greift Leo Martin zu einem Hypnosetrick, um seiner Sache sicher zu sein. Zwischendurch legt er dem Publikum offen, wie er vorgeht, mit welchen Fragen er den Charakter seiner Gesprächspartner erkundet, wie er mit einem Themenwechsel seine Erkenntnisse gegencheckt.

Wer immer dieser Mann sein mag, glaubwürdig in seinem Tun ist er. Und so führt seine meisterhafte Vorführung von Manipulation am Ende zu einem Appell, Vertrauen zu schenken – zumindest in persönlichen Beziehungen.

Die „007“-Formel, um Vertrauen aufzubauen? „Man muss die Menschen rühren – nicht schütteln“, sagt Leo Martin. In einem Booklet, das alle Gäste mit nach Hause nehmen dürfen, gibt er sieben Tipps, wie Vertrauen aufgebaut und Menschen für sich gewonnen werden können.