Tailfingen Warme Socken für die kleinsten der Kleinen

Tailfingen / Dagmar Stuhrmann

Stricken ist ihre Leidenschaft. Schon als junges Mädchen habe sie sich für Handarbeiten interessiert. „Daran ist meine Oma schuld“, erzählt die 55-Jährige gebürtige Onstmettingerin schmunzelnd. „Von ihr habe ich gelernt, wie man häkelt, näht und strickt.“

Während Häkeln und Nähen inzwischen aber in den Hintergrund gerückt sind, frönt Gabi Erichson ihrem Strickhobby nahezu in jeder freien Minute. „Es macht mir einfach sehr viel Spaß“, sagt sie. Vor allem Socken haben es ihr angetan. Im Lauf der Jahre habe sie sicher Hunderte Paare gestrickt. Und es werden immer mehr...

Weil aber Familie und Freunde mittlerweile rundum „bestrickt“ sind, verbindet Gabi Erichson seit einiger Zeit den Spaß am Stricken mit dem Einsatz für einen guten Zweck. Zusammen mit anderen Frauen aus der bundesweit aktiven Facebook-Gruppe Zauberfadenwerkstatt engagiert sie sich für Frühchen, also frühgeborene Kinder, in Kliniken.

Aktuell hat sie wieder 30 Sockenpaare fertiggestellt, die sie rechtzeitig zum Nikolaustag an ihre Mitstreiterin in Zwickau geschickt hat. Von dort werden die Baby-Socken an die Frühchen-Stationen der Kliniken in Heilbronn, Witten und Zwickau verteilt. „Ich möchte den Kindern helfen, aber auch den Eltern, die in Sorge um ihr Kind sind, wenigstens eine kleine Freude machen“, sagt sie.

Doch auch verschiedenen andere Aktionen unterstützt Gabi Erichson. Wie etwa die „Grüne-Socken-Aktion“ des Vereins Eierstockkrebs Deutschland. Der Verein wollte mit dieser Aktion auf die schwere Erkrankung aufmerksam machen und suchte Strickbegeisterte. Neu erkrankte Frauen in Kliniken, so die Idee, sollten grüne Socken bekommen. „Grün ist die Farbe der Hoffnung“, erklärt Gabi Erichson. „Ich finde, das ist eine schöne Sache, die man unterstützen muss.“

Angefangen habe alles mit den Wollresten, die beim Stricken übrig bleiben. „Ich hab sie in einer großen Schachtel gesammelt und wusste nicht so recht, was ich damit machen sollte“, sagt die 55-Jährige. Als sie dann in Facebook einen Aufruf gelesen habe, bei dem Freiwillige gesucht wurden, die Socken und Mützen für Frühchen stricken sollten, habe sie sich sofort angesprochen gefühlt.

„Alles Gute, kleiner Kämpfer“

Die roten Nikolaussöckchen, die am Donnerstag an die kleinen Empfänger in den drei genannten Kliniken verteilt werden, hat Gabi Erichson mit Zetteln versehen. „Alles Gute, kleiner Kämpfer“ steht darauf. Rund eine Stunde braucht sie, bis ein Mini-Sockenpaar fertig ist.

Krimi-Socken

Ihr „Hauptstricktag“ ist der Sonntag. „Wenn ich frei habe, mache ich mir einen Tee, lege eine Hörbuch-CD ein – und stricke.“ Seit kurzem ist sie auch eine von vielen „Tatort-Strickerinnen“. Das sei so ähnlich wie beim Wichteln. Immer sonntags, wenn im Fernsehen der „Tatort“ läuft, arbeitet sie an ihren Tatort-Socken. Zahlreiche andere Strickbegeisterte tun dasselbe – und wenn alle fertig sind, werden die Socken getauscht.

„Ich weiß nicht, wer welche für mich strickt“, erzählt Gabi Erichson, „und ich weiß auch nicht, wer meine bekommt. Das ist eine Überraschung und deswegen ist es ja auch spannend.“