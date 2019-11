Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut aus Balingen will bei der Landtagswahl 2021 ihr Mandat verteidigen. Der Kreisvorstand der CDU Zollernalb begrüßte die Kandidatur einstimmig.

„Ich möchte gerne erneut für meine Partei als CDU-Landtagskandidatin für den Wahlkreis 63 antreten und die Interessen der Bürgerinnen und Bürger meines Wahlkreises im Landtag vertreten“, erklärte Hoffmeister-Kraut. „Ich freue mich sehr, dass meine aktuelle Arbeit und meine erneute Kandidatur auf so große Unterstützung hier im Kreisvorstand stoßen. Viele Projekte haben wir als CDU bereits erfolgreich angestoßen. Jetzt geht es darum, diese in den kommenden Jahren weiter erfolgreich umzusetzen, daran will ich tatkräftig mitarbeiten.“ Als Beispiele nannte Hoffmeister-Kraut den Ausbau wichtiger Verkehrsachsen, der Regional-Stadtbahn und die Breitbandversorgung im ländlichen Raum.

Für wirtschaftlich starke Zollernalb

„Ich möchte mich auch in Zukunft dafür einsetzen, dass meine Heimatregion wirtschaftlich stark und damit attraktiv und lebenswert für die hier lebenden Menschen bleibt. In Zeiten großer Umbrüche will ich mit dazu beitragen, dass gerade auch der ländliche Raum bei Themen wie nachhaltiger Mobilität, Transformation der Wirtschaft, Klimaschutz und Ausbau wichtiger Zukunftstechnologien profitiert. Mit einer modernen und gleichzeitig traditions- und heimatbewussten Politik, möchte ich den Wahlkreis 63 gerne für weitere fünf Jahre im Landesparlament vertreten.“

2016 zur Wirtschaftsministerin gewählt

Nicole Hoffmeister-Kraut ist seit 2016 mit einem Direktmandat im Landtag von Baden-Württemberg und vertritt den Wahlkreis 63 – Balingen. Gleichzeitig wurde Hoffmeister-Kraut 2016 zur Landesministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau ernannt.

Roland Tralmer als Zweitkandidat

Als Zweitkandidat konnte Hoffmeister-Kraut wie bereits 2016 den Albstädter Rechtsanwalt und CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Roland Tralmer gewinnen, was vom Kreisvorstand gleichfalls begrüßt wurde.

Die Nominierungsversammlung der CDU für den Wahlkreis 63 – Balingen findet Anfang März 2020 statt.

