Balingen Volksfest startet am Mittwoch

Balingen / Lydia Wania-Dreher

Am Mittwochabend startet das 26. Balinger Volksfest. Auf dem Messegelände präsentieren sich sechs Tage lang knapp 60 Beschicker.

Der Aufbau des Balinger Volksfestes ist Präzisionsarbeit. Jedes Fahrgeschäft wird zentimetergenau von Vermessungsingenieur und Platzmeister Gerhard Drodofsky eingewiesen. „Ich will nach Möglichkeit gerade Fronten“, erklärt Generalunternehmer Karl Maier, bei dem alle Fäden zusammenlaufen. Bis zum Fassanstich am Mittwochabend um 18 Uhr mit Oberbürgermeister Helmut Reitemann muss alles perfekt sein.

Das ist eine logistische Meisterleistung, denn die Fahrgeschäfte kommen ganz unterschiedlich an. So fuhr eine der größten Attraktionen, der „Black out“, erst am Montagnachmittag auf den Platz. Die Fahrbetriebe sind durchgetaktet. Möglichst wenig Tage ohne Umsatz, heißt die Devise. „Den modernen Geschäften reicht heute in der Regel ein Tag zum Aufbau“, erklärt Karl Maier. Vor der Inbetriebnahme nimmt das Baurechtsamt die Fahrgeschäfte noch ab. Zusätzlich zu der jährlichen Kontrolle beim TÜV.

„Das Thema Sicherheit wird großgeschrieben“, sagt Karl Maier. Denn die Besucher des Balinger Volksfestes sollen ein paar schöne Stunden ohne Sorgen erleben. Dazu tragen auch die Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts und die Beamten der Polizei bei. Die Feuerwehr kontrolliert ebenfalls den Festbetrieb und wird zum Beispiel bei der Abnahme des großen Zelts mit dabei sein und Brandschutzbestimmungen prüfen.

Zur guten Laune der Besucher trägt das Programm im Göckelesmaier-Zelt bei. Es startet am Mittwoch, 30. Mai, um 18 Uhr mit dem Fassanstich und der Band Hautnah. Die Musiker aus Sigmaringendorf sind zum ersten Mal auf dem Balinger Volksfest und spielen auch am Donnerstag- sowie Freitagabend. Am Samstag und am Montag präsentieren sich ab 17.30 Uhr die „Lollies“ aus Pliezhausen im Festzelt.

Der Sonntag wird zünftig. Um 12 Uhr startet das dritte Blasmusikfestival mit handgemachter Musik von Vereinen und Gruppen aus der Region. Moderiert wird es von Hansy Vogt. Ab 18 Uhr geht es dann mit der Gruppe Albsound weiter. Beim sogenannten Schwabenabend gibt es das Bier und Göckele günstiger.

Apropos Bier: Das wird in diesem Jahr teurer. Die Maß kostet 8,50 Euro. „Wir versuchen unsere Bierpreise moderat zu halten“, sagt Karl Maier. Doch man habe auf eine Preiserhöhung der Brauerei reagieren müssen und auch die Bedienungen bekommen nun mehr Geld, so Maier.

Wer ein Schnäppchen machen will, kommt zum Spar- und Familientag am Montag. Zwischen 14 und 20 Uhr gibt es ermäßigte Preise. Ab 15 Uhr können sich Kinder am Festzelt kostenlos schminken lassen. Und zum Abschluss des Volksfestes wird um 22 Uhr wieder ein großes Feuerwerk gezündet.