Albstadt Vier Zukunftsprojekte im Visier

Albstadt / Von Holger Much

Im finanzstärksten Haushalt der Stadt Albstadt seit deren Bestehen sticht das Thema Bildung besonders hervor.

Oberbürgermeister Klaus Konzelmann schwelgte im Gemeinderat in Superlativen. Er sprach vom „finanzstärksten Haushalt der Stadt Albstadt seit deren Bestehen“. Die Schulden sinken, während die Bevölkerung, die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie die Zahl der Pendler, die nach Albstadt zum Arbeiten fahren, wächst. Man spüre, formulierte Konzelmann, die gute Stimmung in der Bevölkerung. Auch der Wirtschaft gehe es gut, man sehe keinerlei Veranlassung, den Gewerbesteuersatz anzuheben.

Was plant die Stadtverwaltung für das Jahr 2019 konkret? Der Oberbürgermeister nannte vier für ihn wesentliche Zukunftsprojekte. Das erste Projekt umfasst die erfolgreiche Technologiewerkstatt samt der bereits fest geplanten Erweiterung, der Technologiefabrik. Nachdem der ursprünglich geplante Standort in einem direkt angrenzenden Fabrikgebäude nicht verwirklicht werden konnte, sei man intensiv auf der Suche nach Alternativen.

Das zweite Zukunftsprojekt betrifft das große Thema der Digitalisierung. Darunter fällt einerseits die interne Modernisierung von Verwaltungsabläufen der Verwaltung. Zudem möchte sich die Stadt, fußend auf einer Bürgerbefragung, digital nach außen öffnen, auf digitalen Wegen mit den Bürgern kommunizieren. Die Versorgung der Stadt mit schnellem Internet sei „die größte Herausforderung für die nächsten Jahrzehnte“, so Konzelmann. Für diese Entwicklung wird extra eine halbe Stelle geschaffen.

Drittes Zukunftsprojekt ist das Stadtmarketing, das man „bewusst leise, aber deutlich sichtbar und langfristig“ angelegt habe. Aktuell arbeite die Stadt an einem neuen Corporate Design.

Das vierte Zukunftsprojekt, das Konzelmann nannte, ist der erfolgreiche Masterplan Tourismus. Es gelinge zusehends, den Tourismus als zusätzliches wirtschaftliches Standbein zu etablieren. Eine Untersuchung habe gezeigt, dass die Wertschöpfung aktuell bei einem zweistelligen Millionenbetrag liege. Neben diesen vier Zukunftsprojekten nehmen Investitionen in Sachen Bildung einen zentralen Punkt ein. Im Bereich der Kindergärten und auch der Schulen stehen einige große Bauprojekte an. Die Anforderungen an moderne Kinderbetreuung sind so gewachsen, dass die Stadt auch personell aufstocken muss. Allein 2019 werden im Kita-Bereich 22,2 neue Stellen geschaffen.

Ein großer Punkt ist der Ausbau des Schulzentrums Lammerberg zu einem Sekundarschulzentrum mit Progymnasium und Realschule. Samt des benachbarten Ausweichquartiers wird diese Maßnahme in den nächsten vier Jahren stolze 20 Millionen Euro verschlingen. Der komplett neu gestaltete ­Fachklassentrakt wird bereits im ­Frühjahr in Betrieb gehen.

Zirka 2,2 Millionen Euro ­investiere die Stadt Albstadt in die ­Digitalisierung der Schulen und hofft dabei auf die seit Jahren vom Bund ­versprochenen Mittel.