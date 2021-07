Ebenso wird die Geislinger Ortsdurchfahrt wegen Leitungsarbeiten für das Gasnetz in den Ferien abschnittsweise gesperrt, was viele Autofahrer und Pendler erst am Montag „verwundert“ feststellten. Die Anlieger im Wohngebiet Hausers Brühl zählen zu den Leidtragenden dieses „Sperrungsmarathons“. In den Sozialen Netzwerken ist von Chaos die Rede.

Zahlreiche Pendler und Autofahrer, die aus Richtung Balingen nach Geislingen fahren und jene,...